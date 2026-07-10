< sekcia Ekonomika
Operátor O2 Telefónica Germany chystá zníženie počtu zamestnancov
Tržby operátora vlani klesli o 3,8 % na 8,2 miliardy eur.
Autor TASR
Mníchov 10. júla (TASR) - Mobilný operátor O2 Telefónica Germany plánuje rozsiahle prepúšťanie v rámci reštrukturalizácie zameranej na obnovenie konkurencieschopnosti po prudkom zhoršení svojej finančnej výkonnosti. Dcérska spoločnosť španielskej firmy Telefónica potvrdila, že so zástupcami zamestnancov rokuje o rôznych opatreniach, ale odmietla sa vyjadriť k rozsahu plánovaného prepúšťania. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zdroje oboznámené s problematikou uviedli, že sa očakáva zrušenie viac ako 1000 pracovných miest. Na začiatku tohto roka O2 Telefónica Germany zamestnávala 6820 ľudí.
Tržby operátora vlani klesli o 3,8 % na 8,2 miliardy eur a upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa znížil o 8,8 % na 2,5 miliardy eur. Prvý štvrťrok tohto roka nepriniesol žiadne zlepšenie. Dlhoročný generálny riaditeľ O2 Telefónica Germany Markus Haas odstúpil v závere minulého roka a vedenie prevzal Santiago Argelich Hesse s mandátom oživiť podnikanie a posilniť divíziu firemných zákazníkov.
Analytici však tvrdia, že nemecký trh mobilnej komunikácie je nasýtený, čo ponecháva operátorom obmedzený priestor na rast počtu zákazníkov alebo výrazné zvyšovanie cien. Hospodárska súťaž sa sústreďuje na ponúkanie väčšieho objemu dát za malé alebo žiadne dodatočné náklady, čo vyvíja tlak na marže.
Zdroje oboznámené s problematikou uviedli, že sa očakáva zrušenie viac ako 1000 pracovných miest. Na začiatku tohto roka O2 Telefónica Germany zamestnávala 6820 ľudí.
Tržby operátora vlani klesli o 3,8 % na 8,2 miliardy eur a upravený zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa znížil o 8,8 % na 2,5 miliardy eur. Prvý štvrťrok tohto roka nepriniesol žiadne zlepšenie. Dlhoročný generálny riaditeľ O2 Telefónica Germany Markus Haas odstúpil v závere minulého roka a vedenie prevzal Santiago Argelich Hesse s mandátom oživiť podnikanie a posilniť divíziu firemných zákazníkov.
Analytici však tvrdia, že nemecký trh mobilnej komunikácie je nasýtený, čo ponecháva operátorom obmedzený priestor na rast počtu zákazníkov alebo výrazné zvyšovanie cien. Hospodárska súťaž sa sústreďuje na ponúkanie väčšieho objemu dát za malé alebo žiadne dodatočné náklady, čo vyvíja tlak na marže.