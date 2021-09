Operátori ďalej rozširujú prístup k 5G sieti do nových lokalít

Bratislava 7. septembra (TASR) - Slovenskí mobilní operátori ďalej rozširujú prístup k vysokorýchlostným sieťam piatej generácie (5G) do nových lokalít na Slovensku. Uviedli to O2 Slovakia, Orange Slovensko aj Slovak Telekom. O2 chce do konca roka pokryť 5G signálom okolo 20 % obyvateľstva.



Operátor O2 v utorok ohlásil, že po pilotnej fáze spúšťa prevádzku 5G sietí už naplno. Dostupná je už v niekoľkých lokalitách západného Slovenska. Ide o Bratislavu, Pezinok, Ivanku pri Dunaji, Zálesie, Malinovo, Bernolákovo, Chorvátsky Grob, Slovenský Grob, Viničné, Modru, Šenkvice, Dubovú, Jarovce a Rusovce. "Nasledovať bude pokrývanie lokalít po celom Slovensku, najmä na východe," uviedla hovorkyňa Tereza Molnár.



Slovak Telekom umožňuje svojim zákazníkom pripojiť sa k 5G sieti už celkovo v 24 obciach po Slovensku a v hlavnom meste. Minulý týždeň o tom informoval hovorca Michal Korec. Ide o obce Čakany, Dunajská Lužná, Hamuliakovo, Hubice, Hviezdoslavov, Chorvátsky Grob vrátane časti Čierna Voda, Ivanka pri Dunaji, Kalinkovo, Kostolná pri Dunaji, Kráľová pri Senci, Kvetoslavov, Marianka, Mierovo, Miloslavov, Most pri Bratislave, Nová Dedinka, Rovinka, Slovenský Grob, Štvrtok na Ostrove, Tomášov, Veľký Biel, Vlky, Zálesie a Zlaté Klasy.



V Bratislave pokryl Slovak Telekom sieťou 5G celú Záhorskú Bystricu a po priemyselnom parku Volkswagen poskytli pokrytie aj rafinérii Slovnaft. Celkovo sa v hlavnom meste dá cez Telekom pripojiť k 5G sieti (pri vhodnom mobilnom zariadení, pozn. TASR) v 18 lokalitách - okrem Záhorskej Bystrice sú to mestské časti Jarovce, Rusovce, Petržalka, Staré Mesto, Nové Mesto, Kramáre, Ružinov, Trnávka, Vajnory, Rača, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Karlova Ves, Dúbravka, Lamač, Devín a Devínska Nová Ves.



Orange spustil vysokorýchlostnú 5G sieť v polovici mája. "Aktuálne je 5G sieť od Orangeu dostupná v bratislavskej Petržalke a v časti Banskej Bystrice a postupne ju plánujeme rozširovať do ďalších miest a oblastí," uviedla pre TASR PR koordinátorka operátora Ivica Hricová. Dodala, že zároveň diskutujú s biznis zákazníkmi a univerzitami o využití 5G siete v priemysle.