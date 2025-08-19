< sekcia Ekonomika
Operátori elektronických komunikácií majú od júla nové povinnosti
Vyhláška zavádza nové povinnosti pre operátorov a väčšiu transparentnosť aj kvalitu služieb pre zákazníkov.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) zverejnil ešte koncom marca tohto roka novú vyhlášku o kvalitatívnych ukazovateľoch, pričom začala platiť už od 1. júla 2025. Vyhláška zavádza nové povinnosti pre operátorov a väčšiu transparentnosť aj kvalitu služieb pre zákazníkov. V utorok o tom informoval úrad.
Z vyhlášky vyplýva, že operátori poskytujúci interpersonálne komunikačné služby majú od júla povinnosť zverejňovať jasné informácie o viacerých parametroch ich služieb. Týka sa to napríklad lehoty na zriadenie služby a času potrebného na odstránenie poruchy, počtu reklamácií na správnosť vyúčtovania či úspešnosti volaní, respektíve aj podielu tých neúspešných.
Úrad uviedol, že pri službách prístupu k internetu musia operátori zverejňovať maximálnu a bežne dostupnú rýchlosť sťahovania a odosielania dát pre pevné siete. Pri mobilných sieťach zase musia uverejňovať odhadovanú maximálnu a proklamovanú rýchlosť. Tieto informácie musia zverejňovať cez jeden odkaz z titulnej stránky svojho webu. Údaje za predchádzajúci kalendárny rok musia byť aktualizované každoročne do 31. marca.
Nová vyhláška kladie tiež dôraz na služby určené pre osoby so zdravotným postihnutím. Operátori musia zverejňovať špecifické ukazovatele, ako je šírka audiopásma pre hlasové služby, rozlíšenie pre text a video v reálnom čase či synchronizácia medzi hlasom a obrazom. Tieto informácie musia byť dostupné v nejakej forme, ktorá je prispôsobená potrebám rôznych užívateľov.
„Našim cieľom je, aby mali zákazníci jasný prehľad o tom, za čo platia a aby sa mohli rozhodovať na základe spoľahlivých informácií. Nová vyhláška je kľúčovým nástrojom na zabezpečenie spravodlivosti a transparentnosti na trhu,“ dodal predseda úradu Ivan Marták.
Úrad bude priebežne vykonávať kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z novej vyhlášky, pričom ich neplnenie môže byť sankcionované od 200 eur až do výšky päť percent z obratu spoločnosti.
