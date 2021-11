Operátori naďalej pokrývajú oblasti Slovenska sieťou 5G

Bratislava 23. novembra (TASR) - Operátori pokračujú v pokrývaní oblastí Slovenska sieťou piatej generácie (5G). Pre TASR to potvrdili O2, Orange, SWAN Mobile a informoval o tom aj Slovak Telekom. SWAN zároveň upozorňuje na možné problémy súvisiace s aukciou frekvenčných pásiem 3,6 gigahertza (GHz).



Telekom spresnil, že tento rok najskôr pridal na mapu pokrytia sieťou 5G veľké sídliská v Bratislave a od 2. kvartálu 2021 začal pokrývať aj vidiek a obce v Bratislavskom a Trnavskom kraji. "K 30. septembru 2021 bola 5G sieť k dispozícii v 18 častiach hlavného mesta a 24 obciach, pričom podpora telefónov stúpla na 38 modelov od siedmich výrobcov," poznamenal operátor.



Rozrastanie pokrývania sieťou 5G potvrdila aj hovorkyňa O2 Tereza Molnár. "Aktuálne do našej 5G siete pridávame desiatky nových lokalít v rôznych častiach Slovenska. O možnosti pripojiť sa do 5G v týchto lokalitách budeme našich zákazníkov, samozrejme, včas informovať," povedala pre TASR s tým, že v najbližších mesiacoch chce operátor mať 5G sieť dostupnú už pre pätinu ľudí na Slovensku.



Hovorkyňa operátora Orange Slovensko Alexandra Piskunová pripomenula, že svojim zákazníkom ponúka možnosť pripájať sa na vysokorýchlostnú 5G sieť aktuálne v bratislavskej Petržalke a v časti Banskej Bystrice. "Momentálne prebieha rozširovanie 5G pokrytia v centre Bratislavy, do konca roka pokryjeme oblasť Starého Mesta a blízkeho okolia," vymenovala hovorkyňa.



Generálny riaditeľ SWAN Mobile Juraj Ondriš spresnil, že operátor spustil už v roku 2019 v testovacej prevádzke 5G v Banskej Bystrici a súčasne pokrýva 5G sieťou veľkú časť Bratislavy (desať mestských častí). "V najbližších mesiacoch plánujeme pokryť našou 5G sieťou ďalšie dve veľké mestá – Nitru a Trnavu," povedal Ondriš.



Upozornil však, že ďalší vývoj výstavby 5G siete bude závisieť od pripravovanej aukcie frekvenčných pásiem 3,6 GHz, ktorej výsledkom môže byť podľa neho v zlom prípade zmarenie existujúcich investícií do 5G a z pohľadu pokrytia sieťou piatej generácie návrat do bodu nula. Kritickou v tomto smere bude podľa Ondriša ochota regulátora nastaviť podmienky súťaže tak, aby bolo jednotlivým operátorom umožnené získanie tej časti spektra, ktorú už v súčasnosti využívajú. "V hre nie je len zmarenie doterajších investícií do 5G, ale aj predčasné znehodnotenie v súčasnosti najpoužívanejšej FWA 4G technológie, ktoré tak môže postihnúť desaťtisíce domácností využívajúcich služby poskytované v pásme 3,6 GHz," uzavrel.