Operátori posilňujú sieť v pohraničných oblastiach s Ukrajinou

Bratislava 4. marca (TASR) - Mobilné siete na východe Slovenska, najmä v pohraničných oblastiach s Ukrajinou, z ktorej utekajú ľudia pre vojenský konflikt, sú v týchto dňoch veľmi vyťažené. Operátori v týchto lokalitách posilňujú sieť mobilnými 4G vysielačmi. Pre TASR to uviedli oslovení operátori.



Operátor 4ka takýto vysielač pridal na hraničnom priechode Vyšné Nemecké. Hovorca Pavel Ďurík tiež informoval, že operátor rieši aj možnosti zabezpečenia WiFi pokrytia v ďalších lokalitách. Spomenul aj rozdávanie SIM kariet s nekonečnými dátami, ktoré by mohli pomôcť rodinám zostať v kontakte cez platformy ako Messenger alebo Whatsapp.



Hovorca Slovak Telekomu Michal Korec pre TASR uviedol, že nárazové preťaženie sietí v pohraničných oblastiach sa nedá vylúčiť - nachádza sa tam v týchto dňoch oveľa väčšie množstvo zákazníkov ako za bežnej prevádzky. Vysvetlil, že na preťaženie nemá vplyv rozdávanie SIM kariet niektorými operátormi, skôr za to môže prepínanie medzi domácou a zahraničnou sieťou alebo spojitosť s preťažením ukrajinských sietí. "Za Slovak Telekom môžeme potvrdiť, že sme posilňovali 4G signál v Ubli a budovali WiFi vo viacerých lokalitách pri hraniciach (Ubľa, Vyšné Nemecké, Veľké Slemence) i záchytnom tábore v Humennom, ktoré môžu pomôcť pri intenzívnej komunikácii (volania aj cez Whatsapp či iné kanály)," povedal Korec.



Manažér oddelenia externej komunikácie O2 Ján Kalafut vyčíslil, že v posledných dňoch eviduje operátor skoro štvornásobné zvýšenie hlasovej aj dátovej prevádzky v najvyťaženejších oblastiach, kde sa koncentruje väčší počet ľudí. "Z tohto dôvodu sme už pristúpili aj k posilňovaniu sietí, a to najmä v lokalitách hraničných priechodov vo Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach. Situáciu pozorne monitorujeme a v prípade potreby na ňu budeme flexibilne reagovať," uviedol pre TASR Kalafut.



Situáciu sleduje aj operátor Orange, preťaženie zatiaľ neeviduje nikde. "Na miestach so zvýšenou prevádzkou sme kapacitu siete už posilnili, pričom kapacita siete má aj dostatočnú rezervu pre SIM karty, ktoré na hraničných priechodoch pre prichádzajúcich z Ukrajiny rozdávame," povedala hovorkyňa operátora Alexandra Piskunová. Orange na hraničnom priechode v Ubli pripojil mobilnú základovú stanicu na posilnenie siete, vo Vyšnom Nemeckom a Veľkých Slemenciach zase posilnil existujúce lokality. "Zároveň pre verejnosť poskytujeme verejný WiFi internet v koordinácii s požiadavkami zastúpených organizácií," dodala Piskunová.