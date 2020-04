Operátori reagujú na potrebu väčších objemov internetových dát

Bratislava 16. apríla (TASR) – Mobilní operátori pôsobiaci na Slovensku reagujú na zvýšenú potrebu väčších objemov internetových dát. Pre TASR to uviedli oslovení operátori. Viacerí zákazníci sú pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu častejšie doma a internetové dáta čerpajú deti na online výučbu aj ich rodičia na prácu z domu.



„Myslím si, že všetci sme si uvedomili, že keď my dospelí pracujeme z domu a naše deti sa z domu učia, dáta míňame akosi rýchlejšie. Sú pre nás často jediným spojením so svetom. Aby nám dáta vystačili nielen na prácu, učenie, ale aj videohovory s našimi blízkymi, s ktorými sa teraz nemôžeme stretnúť, ale aj na hudbu či zábavu, rozhodli sme sa dať jednoduchú možnosť, ako získať dáta navyše,“ uviedla šéfka marketingovej komunikácie O2 Slovakia Lucia Petrášová s tým, že od stredy (15. 4.) prostredníctvom výziev rozdávajú dáta navyše. Pri splnení všetkých štyroch výziev tak môže zákazník získať aj 40 GB dát mesačne navyše.



Ako uviedol hovorca pre služby a financie spoločnosti Slovak Telekom Michal Korec, pre všetkých zákazníkov s paušálmi (domácnosti, podnikatelia, firmy) majú v ponuke v marci aj v apríli nekonečný balík dát. Balík má objem 1000 GB dát a každý si ho môže bezplatne aktivovať v aplikácii.



Svojim zákazníkom bezplatne aktivovala 10 GB dát na domáce použitie a tiež Nonstop dátový balík Chat aj spoločnosť Orange Slovensko. „Chceme im ešte viac uľahčiť komunikačné možnosti, aby mohli zostať v spojení s blízkymi, prípadne pracovať z domu,“ uviedla hovorkyňa spoločnosti Alexandra Piskunová.