Operátori tvrdia, že ich požiadavku odmietol regulačný úrad bezdôvodne

Bratislava 15. júla (TASR) – Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu (ALPI) tvrdí, že Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb odmietol ich požiadavku, aby záujemcovia o frekvenciu pre 5G siete mali povinnosť sprístupniť tieto siete veľkoobchodným spôsobom pre konkurenciu, z vymyslených dôvodov. Informoval o tom predseda asociácie a riaditeľ spoločnosti Uniphone Michal Rybárik. Regulačný úrad v reakcii pre TASR uviedol, že trvá na vysvetlení, ktoré médiám už predostrel v minulosti.



Asociácia žiadala sprístupnenie sietí pre konkurenciu operátormi, ktoré na ne dostanú licenciu, pretože je presvedčená, že väčšia konkurencia operátorov na Slovensku umožní spotrebiteľom platiť za telekomunikačné služby nižšie ceny. Odvolávajú sa na štúdiu Európskej komisie, ktorá ukázala, že ceny týchto služieb sú na Slovensku v porovnaní s inými členskými krajinami jedni z najdrahších.



Na štúdiu upozornili operátori regulačný úrad, ten však analýzu spochybnil a poskytol vlastné porovnanie, z ktorého vyšlo, že ceny na Slovensku sú práveže jedni z najnižších v EÚ. Ako tvrdí asociácia, práve na základe tohto porovnania úrad odmietol vyhovieť ich požiadavke. Operátori teda požiadali úrad, aby im poskytol dáta, na základe ktorých vzniklo ich porovnávanie. Úrad im po mesiaci poslal excelovskú tabuľku, v ktorej podľa operátorov nekorešponduje časové pásmo údajov s pásmami porovnávaných krajín.



"Nedokázali sme z týchto dát ani len rekonštruovať tie grafy, ktoré boli poskytnuté médiám, a už vôbec nie potvrdiť, že ceny mobilných služieb na Slovensku sú nízke tak, ako to tvrdí úrad," vyhlásil Rybárik. Na úrad sa teda operátori obrátili s odvolaním, pretože nedostali všetky požadované informácie.



Regulačný úrad však tvrdí, že Rybárik žiadne odvolanie, ktoré by bolo podané v súlade so zákonom, nedoručil. "Pán Rybárik požiadal o sprístupnenie porovnania maloobchodných cien a komunikácie regulačného úradu s Európskou komisiou. RÚ mu v plnej miere vyhovel a požadované informácie sprístupnil," reagoval úrad s tým, že v tomto prípade žiadne odvolanie od Rybárika neprišlo.



V približne rovnakom čase však požiadal aj o sprístupnenie iných informácií, ktoré mu úrad následne sprístupnil. "Pán Rybárik sa poďakoval za sprístupnenie," dodal úrad s tým, že ani v tomto prípade im neposlal odvolanie, ktoré by malo všetky právne náležitosti. "Pán Rybárik bol informovaný, že pokiaľ má ďalšie požiadavky, tak môže podať ďalšiu žiadosť o sprístupnenie informácií," uzavrel regulačný úrad.