Oplatí sa ísť na dovolenku do Chorvátska autom? Analytik odpovedá

Bratislava 2. júla (TASR) - Voľbu trasy autom do Chorvátska túto sezónu ceny benzínu či nafty výrazne neovplyvnia. Cesta z Bratislavy tam aj späť vyjde cez Rakúsko približne 170 eur, cez Maďarsko okolo 180 eur vrátane pohonných látok, krátkodobých diaľničných známok či mýta. Rozdiel je teda v praxi zanedbateľný. Ušetriť sa dá viac na správne načasovanom tankovaní, skoršej rezervácii dovolenky či ubytovania. Priblížil v stredu analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík.



„Vzhľadom na upokojujúcu sa geopolitickú situáciu vo svete očakávame ceny ropy na stabilných úrovniach. Zároveň slabý dolár nákup ropy ešte viac zlacňuje. Počas letnej dovolenkovej sezóny očakávame, že ceny pohonných hmôt zostanú stabilne na aktuálnych úrovniach a budú sa pohybovať maximálne v rozmedzí jednotiek centov od 1 do 5,“ vysvetlil Bajzík. Výber trasy môžu teda ľudia prispôsobiť vlastným preferenciám, nie na základe ceny pohonných látok.



Zároveň platí, že ceny palív sa medzi krajinami výrazne líšia, a preto môže podľa odborníka správne načasované tankovanie ušetriť desiatky eur. Na Slovensku sa v súčasnosti tankuje nafta za 1,428 eura za liter (l) a benzín za 1,532 eura/l. To znamená, že pri priemernej spotrebe sedem litrov na 100 kilometrov a 700-kilometrovej ceste do Chorvátska bude cena za jednosmernú cestu do Chorvátska zo Slovenska pri nafte stáť 69,72 eura a benzíne 75,06 eura, vyčíslil Bajzík.



Myšlienka tankovať v Rakúsku je podľa neho stále najmenej výhodný nápad, pretože cena za naftu je 1,556 eura/l a za benzín 1,582 eura/l. Nedá sa jasne povedať, v ktorej krajine z päťky Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko a Rakúsko sa oplatí tankovať najviac, pretože to závisí od paliva. Niekde je lacnejší benzín a niekde nafta, jasný favorit pritom nie je, podčiarkol analytik.



„Zmysluplnejšie je pri plánovaní dovolenky zamerať sa na iné aspekty, ktoré môžu mať na rozpočet výraznejší vplyv ako napríklad včasná rezervácia ubytovania, výber menej frekventovaného termínu mimo hlavnej sezóny či sledovanie cien pohonných hmôt v jednotlivých krajinách, aby ste tankovali tam, kde je to najvýhodnejšie. Takýto prístup vám môže ušetriť desiatky až stovky eur, rozhodne viac než samotná voľba trasy,“ uzavrel Bajzík.