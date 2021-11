Opozícia: Ak je na poukazy, musí byť na zdravotníctvo aj na seniorov

Bratislava 30. novembra (TASR) - Ak je na poukazy, musí byť na zdravotníctvo i na hotovosť pre seniorov. Uviedli to opozičné mimoparlamentné strany KDH a Slovenská národná strana (SNS) v reakcii na piatkový (26. 11.) návrh ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).



KDH uviedlo, že ak minister financií nájde 500 miliónov eur na očkovacie poukazy pre seniorov, mal by okamžite nájsť peniaze aj pre vyčerpaných a poddimenzovaných zdravotníkov, ktorí postupne opúšťajú krajinu. Seniorom treba podľa opozičnej strany namiesto sľubovania holubov na streche dať značnú časť príspevku do rúk.



Kresťanskí demokrati upozorňujú, že nie sú proti podpore seniorov. Zvlášť, ak má povzbudiť k očkovaniu, ktoré KDH vytrvalo propaguje. Nápad s poukazmi by mal podľa KDH zmysel, ak by sa okrem súbežnej podpory zdravotníkov nechala seniorom značná časť príspevku priamo v hotovosti, respektíve vyplatila priamo na účet.



Návrh podľa predsedu KDH Milana Majerského tiež zabúda na tých, ktorí sa už dali zodpovedne očkovať skôr a nespravodlivo ich vyraďuje z možnosti finančného príspevku oproti novým zaočkovaným. "Spravodlivé je začať s vyplácaním príspevku tým seniorom, ktorí cítili zodpovednosť a nechali sa zaočkovať v predošlom období aj bez ohľadu na finančnú motiváciu," podčiarkol Majerský.



Ako uzavrel líder kresťanských demokratov, vláda by mala určite podporiť pandémiou zasiahnuté sektory, zamestnávateľov, zamestnancov i živnostníkov a verí, že dôjde k rozumnej dohode pre účinnú pomoc.



SNS vyzýva ministra financií, aby namiesto ponuky na poukážku pre dôchodcov, ktorou podmieňuje očkovaním, investoval túto sumu do okamžitého zvýšenia platov lekárom a zdravotným sestrám. Určite to nepokryje nárast platov tak, ako v okolitých štátoch, ale pomôže to aspoň stabilizovať tých, ktorí v tejto neľahkej dobe nasadzujú svoje životy a vyvíjajú nadľudské úsilie pri lôžkach pacientov.



Ak sa teraz k nim postaví vláda chrbtom, tak sa podľa SNS v krátkom čase môže stať, že nebude mať kto v ambulancii zodvihnúť telefón, v nemocnici ošetriť pacienta, prípadne sa postarať aj o ich príbuzných.



Matovič navrhuje poskytnúť 500 miliónov eur prevádzkam, ktoré najviac trpeli v prvej, druhej a trpia aj v tretej vlne pandémie nového koronavírusu. Prevádzky sú zoradené v troch skupinách - HORECA, kultúra, služby. Vyhlásil to 26. novembra na brífingu spoločne s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (Sme rodina).



Na služby pre tieto dotknuté prevádzky by dostávali poukaz na 500 eur dôchodcovia vo veku 60+. Poukaz by mali dostať za absolvovanie očkovania treťou dávkou a za očkovanie prvou dávkou. Poukaz by mal byť prenosný na inú osobu. Cieľom je podporiť očkovanie u približne 380.000 nezaočkovaných dôchodcov nad 60 rokov. Matovič konštatoval, že sú pripravení o tejto zmene rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Kollár uvítal túto cestu presvedčenia na očkovanie. Povedal, že je podstatné motivovať dôchodcov.