Opozícia bude pre omeškanie platieb žiadať poslanecký prieskum v PPA

Bratislava 3. apríla (TASR) - Opozícia bude v parlamente žiadať o poslanecký prieskum v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) v súvislosti s oneskoreným vyplácaním priamych platieb farmárom. Strana SaS tak reagovala na to, že sa v stredu nepodarilo otvoriť rokovanie Výboru Národnej rady (NR) SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, ktorý mal rokovať práve o priamych platbách pre farmárov.



"Dohodli sme sa, že pri otvorení schôdze, ktorá sa začína 16. apríla, požiadame o zaradenie bodu do programu, aby bol uskutočnený parlamentný prieskum v PPA. Uvidíme, ako vládni poslanci zahlasujú, keďže sa tam deje niečo, o čom nechcú hovoriť," uviedol poslanec NR SR Alojz Hlina (SaS), ktorý je aj členom agrovýboru.



Na okamžité riešenia pri vyplácaní priamych platieb farmárom vyzvala aj mimoparlamentná strana Demokrati. Situáciu s omeškaním priamych platieb chcú nechať preveriť na Najvyššom kontrolnom úrade (NKÚ) SR. "Peniaze na účte Pôdohospodárska platobná agentúra má, no namiesto toho, aby okamžite vyplácali to, na čo majú farmári nárok, účelovo zdržiavajú a posielajú na nich kontroly," uviedol podpredseda Demokratov Juraj Šeliga.



O situácii pri vyplácaní priamych platieb farmárom chceli v stredu opoziční poslanci hovoriť na mimoriadnom rokovaní agrovýboru. Iniciovať plánovali aj poslanecký prieskum v PPA. Výbor však pre neúčasť koaličných poslancov nebol uznášaniaschopný.



PPA v utorok (2. 4.) informovala, že celkový objem vydaných rozhodnutí o priamych platbách pre poľnohospodárov vrátane záloh prekročil 266 miliónov eur. Z toho je 224 miliónov eur už priamo na účtoch poľnohospodárov.



Oneskorené vyplácanie priamych platieb v porovnaní s minulými rokmi vzniklo podľa PPA v dôsledku nepripravenosti agentúry na novú spoločnú poľnohospodársku politiku. "Všetky platby oprávneným žiadateľom však budú vyplatené v čo najskoršom možnom termíne," uviedol v utorok generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.