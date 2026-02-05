< sekcia Ekonomika
Opozícia chce od ÚS výklad pri žiadosti vlády o vyslovenie dôvery
Ide o otázku, kedy má vláda SR požiadať parlament o vyslovenie dôvery po tom, ako dlh verejnej správy presiahol 50 percent podielu na hrubom domácom produkte (HDP).
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Košice 5. februára (TASR) - Skupina opozičných poslancov sa obrátila na Ústavný súd (ÚS) SR vo veci výkladu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Ide o otázku, kedy má vláda SR požiadať parlament o vyslovenie dôvery po tom, ako dlh verejnej správy presiahol 50 percent podielu na hrubom domácom produkte (HDP).
Poslanci v podaní navrhli, aby ÚS rozhodol, že vláda bola a je povinná po 22. novembri 2025 požiadať na najbližšej parlamentnej schôdzi Národnú radu (NR) SR o vyslovenie dôvery.
Podľa navrhovateľov konanie vlády, ktorá nepožiadala parlament na jej schôdzi 25. novembra až 12. decembra 2025 o vyslovenie dôvery, „predstavuje porušenie princípu parlamentnej demokracie, princípu politickej zodpovednosti výkonnej moci a princípu právneho štátu v ich materiálnom význame“. Návrh na začatie konania o výklad ustanovení zákona podala skupina poslancov zastúpená Luciou Plavákovou (PS).
Poslanci v podaní poukázali na to, že podľa zákona o dlhovej brzde, ak výška dlhu dosiahne 50 percent, vláda požiada NR SR o vyslovenie dôvery. Nevzťahuje sa to len na obdobie 24 mesiacov od schválenia programového vyhlásenia vlády a vyslovenia dôvery vláde.
Európsky štatistický úrad Eurostat vydal 21. októbra 2025 správu, podľa ktorej bol verejný dlh Slovenska 59,7 percenta HDP.
„Ak vláda, ktorej bola oznámená skutočnosť prekročenia hranice verejného dlhu prostredníctvom oficiálnych údajov Eurostatu, túto povinnosť ignoruje alebo obchádza, nejde len o porušenie konkrétneho zákonného príkazu, ale o zásah do samotnej podstaty parlamentnej demokracie. Takéto konanie znamená, že vláda sa vedome vyhýba politickej kontrole zo strany parlamentu v momente, keď je táto kontrola z ústavného hľadiska najviac potrebná,“ uvádza sa v podaní na ÚS.
Poslanci v podaní navrhli, aby ÚS rozhodol, že vláda bola a je povinná po 22. novembri 2025 požiadať na najbližšej parlamentnej schôdzi Národnú radu (NR) SR o vyslovenie dôvery.
Podľa navrhovateľov konanie vlády, ktorá nepožiadala parlament na jej schôdzi 25. novembra až 12. decembra 2025 o vyslovenie dôvery, „predstavuje porušenie princípu parlamentnej demokracie, princípu politickej zodpovednosti výkonnej moci a princípu právneho štátu v ich materiálnom význame“. Návrh na začatie konania o výklad ustanovení zákona podala skupina poslancov zastúpená Luciou Plavákovou (PS).
Poslanci v podaní poukázali na to, že podľa zákona o dlhovej brzde, ak výška dlhu dosiahne 50 percent, vláda požiada NR SR o vyslovenie dôvery. Nevzťahuje sa to len na obdobie 24 mesiacov od schválenia programového vyhlásenia vlády a vyslovenia dôvery vláde.
Európsky štatistický úrad Eurostat vydal 21. októbra 2025 správu, podľa ktorej bol verejný dlh Slovenska 59,7 percenta HDP.
„Ak vláda, ktorej bola oznámená skutočnosť prekročenia hranice verejného dlhu prostredníctvom oficiálnych údajov Eurostatu, túto povinnosť ignoruje alebo obchádza, nejde len o porušenie konkrétneho zákonného príkazu, ale o zásah do samotnej podstaty parlamentnej demokracie. Takéto konanie znamená, že vláda sa vedome vyhýba politickej kontrole zo strany parlamentu v momente, keď je táto kontrola z ústavného hľadiska najviac potrebná,“ uvádza sa v podaní na ÚS.