Opozícia chce oslobodiť príjemcov hmotnej núdze od správnych poplatkov

Bratislava 16. októbra (TASR) - Opoziční poslanci zo SaS Vladimír Ledecký, Vladimíra Marcinková a Marián Viskupič chcú oslobodiť poberateľov dávky v hmotnej núdzi od platenia správneho poplatku za vydanie občianskeho preukazu. Cieľom zákona je znížiť náklady príjemcov pomoci v hmotnej núdzi na správne poplatky za vydanie nového občianskeho preukazu. Vyplýva to z návrhu novely zákona o správnych poplatkoch, ktorí predložili opoziční poslanci do parlamentu.



"Návrh zákona reaguje na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu nízkopríjmových skupín obyvateľstva a rastúcu výšku správnych poplatkov. Medzi nízkopríjmové skupiny obyvateľstva patria aj poberatelia dávky v hmotnej núdzi. V súčasnosti tieto osoby od platby správneho poplatku za vybavenie občianskeho preukazu oslobodené nie sú a tým pádom aj tento úkon predstavuje náklad v ich rozpočte," uviedli predkladatelia v dôvodovej správe.



Opoziční poslanci spresnili, že v prípade jednotlivca, ktorý mesačne poberá dávku v hmotnej núdzi v sume 84,90 eura, sa správny poplatok za vybavenie občianskeho preukazu pohybuje od sedem do 25 eur v závislosti od dôvodu, prečo k vybaveniu nového občianskeho preukazu dochádza. Zároveň zdôraznili, že bez platného občianskeho preukazu sa znižujú šance nízkopríjmových skupín na úspešné zapojenie sa do trhu práce, klesajú im šance na zvýšenie životnej úrovne a majú aj sťažený prístup k sociálnym a verejným službám.



"Vzhľadom na to, že nejde o vysokú sumu (základný správny poplatok je v sume sedem eur), navrhuje sa, aby sa táto skutočnosť preukazovala čestným vyhlásením a ušetrila sa tak administratívna záťaž spojená s vybavovaním potvrdenia o poberaní dávky v hmotnej núdzi od úradu práce," dodali opoziční poslanci zo SaS.



Dodali, že návrh zákona bude mať minimálne straty pre štátny rozpočet, pričom poberateľom dávky v hmotnej núdzi sa značne zvýšia úspory.