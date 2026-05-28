< sekcia Ekonomika
Opozícia chce vedieť, ako bude L. Kamenický riešiť spor so Slovnaftom
Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) by mal podľa opozičných strán vysvetliť situáciu okolo dlhu rafinérie Slovnaft voči štátu.
Autor TASR
Bratislava 28. mája (TASR) - Minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) by mal podľa opozičných strán vysvetliť situáciu okolo dlhu rafinérie Slovnaft voči štátu. Reagovali tak na stredajšie (27. 5.) ministrove vyjadrenie, že samoregulácia Slovnaftu v čase vysokých cien palív by mohla nejakým spôsobom „vybalansovať“ dlh rafinérie. Vo štvrtok v Národnej rade (NR) SR Kamenický uviedol, že nemá právomoc niečo odpúšťať a dlh od rafinérie vyberie.
Podľa KDH má ministerstvo financií špecifikovať, aký je právny stav dlhu Slovnaftu, kto o ňom so Slovnaftom rokuje, aký objem peňazí je v hre a na základe čoho chce štát akúkoľvek časť tejto pohľadávky započítavať alebo odpúšťať. MF má zverejniť právne stanoviská a téma sa má prerokovať aj na pôde NR SR.
„Ak štát tvrdí, že Slovnaft má daňový dlh, má konať podľa zákona. Ak chce minister financií verejnosti povedať, že časť tohto dlhu nemá byť zaplatená, musí to povedať otvorene, s právnym zdôvodnením a s plnou politickou zodpovednosťou. Nie cez neurčité slová o vybalansovaní,“ uviedol podpredseda KDH Viliam Karas.
PS poukázalo na to, že kým v stredu minister hovoril o vybalansovaní dlhu za samoreguláciu Slovnaftu, vo štvrtok povedal, že od nich dlh vyberie. „Zo dňa na deň to menia a my ako občania, respektíve ako poslanci Národnej rady nevieme, či sa bude postupovať voči Slovnaftu takým spôsobom, že vyberieme solidárnu daň, alebo či porušili daňové predpisy a tak ďalej,“ vyjadril sa Ivan Štefunko z PS.
Hnutie Slovensko vyzdvihlo príklad Poľska, ktoré má vďaka zníženiu spotrebnej dane najnižšie ceny palív vo V4 a výpadok príjmu chcú čiastočne nahradiť väčším zdanením svojich rafinérií. To, že vláda zatiaľ od Slovnaftu peniaze nevybrala, je podľa Júliusa Jakaba z Hnutia Slovensko na demisiu vlády.
Kamenický v parlamentnom vystúpení vyhlásil, že Slovensko môže byť rado, že má rafinériu. Zároveň odmietol, že by hájil záujmy Slovnaftu alebo maďarskej skupiny MOL, do ktorej slovenská rafinéria patrí. „My len tlačíme na Slovnaft, aby držal svoje marže čo najnižšie, aby ľudia na Slovensku mali čo najlepšie ceny. Preto sa s nimi stretávam, nie preto, že sme kamaráti,“ zdôraznil minister.
Podľa KDH má ministerstvo financií špecifikovať, aký je právny stav dlhu Slovnaftu, kto o ňom so Slovnaftom rokuje, aký objem peňazí je v hre a na základe čoho chce štát akúkoľvek časť tejto pohľadávky započítavať alebo odpúšťať. MF má zverejniť právne stanoviská a téma sa má prerokovať aj na pôde NR SR.
„Ak štát tvrdí, že Slovnaft má daňový dlh, má konať podľa zákona. Ak chce minister financií verejnosti povedať, že časť tohto dlhu nemá byť zaplatená, musí to povedať otvorene, s právnym zdôvodnením a s plnou politickou zodpovednosťou. Nie cez neurčité slová o vybalansovaní,“ uviedol podpredseda KDH Viliam Karas.
PS poukázalo na to, že kým v stredu minister hovoril o vybalansovaní dlhu za samoreguláciu Slovnaftu, vo štvrtok povedal, že od nich dlh vyberie. „Zo dňa na deň to menia a my ako občania, respektíve ako poslanci Národnej rady nevieme, či sa bude postupovať voči Slovnaftu takým spôsobom, že vyberieme solidárnu daň, alebo či porušili daňové predpisy a tak ďalej,“ vyjadril sa Ivan Štefunko z PS.
Hnutie Slovensko vyzdvihlo príklad Poľska, ktoré má vďaka zníženiu spotrebnej dane najnižšie ceny palív vo V4 a výpadok príjmu chcú čiastočne nahradiť väčším zdanením svojich rafinérií. To, že vláda zatiaľ od Slovnaftu peniaze nevybrala, je podľa Júliusa Jakaba z Hnutia Slovensko na demisiu vlády.
Kamenický v parlamentnom vystúpení vyhlásil, že Slovensko môže byť rado, že má rafinériu. Zároveň odmietol, že by hájil záujmy Slovnaftu alebo maďarskej skupiny MOL, do ktorej slovenská rafinéria patrí. „My len tlačíme na Slovnaft, aby držal svoje marže čo najnižšie, aby ľudia na Slovensku mali čo najlepšie ceny. Preto sa s nimi stretávam, nie preto, že sme kamaráti,“ zdôraznil minister.