Opozícia: Clá vo výške 15 % nie sú úspechom

Bratislava 28. júla (TASR) - Vyrokované clá na európsky tovar dovážaný do USA vo výške 15 % slovenská opozícia za úspech nepovažuje. Zhodla sa, že zvýšenie ciel, ktoré sa na Slovensku dotkne najmä automobilového priemyslu, zníži konkurencieschopnosť tohto odvetvia a dotkne sa aj zamestnanosti.



Podľa lídra hnutia Slovensko Igora Matoviča dohoda na 15-percentných clách nie je dôvodom na oslavu. „Platiť 15 % za náš export znamená menej práce, nižšie mzdy a viac nezamestnaných. Celá Európa bude trpieť, ale najviac bude trpieť Slovensko,“ uviedol Matovič.



Predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová upozornila, že zvýšené clá znížia konkurencieschopnosť slovenského automobilového priemyslu. „To znamená menej výroby, menej exportu, menej pracovných miest, úpadok ekonomiky a horšiu kvalitu života ľudí,“ dodala. Pripomenula, že kým niektoré krajiny si v rámci ciel vyrokovali výnimky na niektoré tovary, zástupcovia SR pre krajinu nedohodli podľa nej nič.



Opozičná SaS zvýšenie ciel považuje za prehru všetkých občanov. „V prvom rade je zvyšovanie ciel, tých 15 %, prehra všetkých občanov – európskych aj amerických. Americkí budú platiť viac, európski budú mať menej práce. Jednoducho je to prehra všetkých,“ uviedol poslanec Marián Viskupič (SaS).



Doplnil, že doplatia na to nielen občania, ale aj ekonomika. „Zvyšovanie obchodných bariér vždy škodí aj svetovému obchodu, ale aj komunikácii, vzťahom medzi krajinami,“ uviedol Viskupič s tým, že ide aj o prehru EÚ.



Podľa opozičného KDH je dobre, že sa podarilo dospieť k dohode s naším najväčším obchodným partnerom USA. Výšku dohodnutých ciel pre dovoz tovarov z EÚ aj napriek ich zníženiu oproti pôvodnému návrhu však nepovažujú za výhru.



„Európska únia, žiaľ, prostredníctvom svojho komisára M. Šefčoviča, nedokázala vyrokovať lepší výsledok. Clá na automobily a ďalšie produkty vo výške 15 % je možné stále považovať za privysoké a rizikové a sú pri súčasnom silnom kurze eura voči doláru pre slovenský automobilový priemysel veľmi nebezpečné,“ uviedlo KDH. Dôležité podľa neho je, aby sa EÚ v budúcnosti snažila tieto clá odbúrať.



Novú obchodnú dohodu oznámili Európska komisia aj prezident USA Donald Trump v nedeľu (27. 7.) večer po niekoľkomesačných rokovaniach. Trump v júli pohrozil EÚ clami vo výške 30 % od začiatku augusta. Únia reagovala odvetnými opatreniami, pokiaľ sa nepodarí dosiahnuť uspokojivú dohodu.



Premiér Robert Fico (Smer-SD) vzápätí na sociálnej sieti zablahoželal eurokomisárovi Marošovi Šefčovičovi k dosiahnutiu obchodnej dohody s USA. Vyrokované clá na európsky tovar dovážaný do USA vo výške 15 % sú podľa Fica dobrým výsledkom. Rovnako platí, že diabol je skrytý v detailoch, uviedol premiér na sociálnej sieti.



Podľa Šefčoviča snahou EÚ aj Spojených štátov bolo nájsť takú dohodu, aby obchod mohol naďalej pokračovať. Zníženie ciel na autá podľa neho pomôže aj Slovensku.