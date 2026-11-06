< sekcia Ekonomika
Opozícia diskutovala s odborníkmi o problémoch so suchom a závlahami
Veľkým problémom sú podľa Čaučíka aj zdroje vody, keďže hydromeliorácie boli postavené pred desiatkami rokov za iných klimatických podmienok, keď vody bolo dosť a teraz nie je.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 6. novembra (TASR) - Zástupcovia opozície diskutovali s odborníkmi o problematike sucha, obnove závlah a hospodárení s vodou. Podpredseda KDH Marián Čaučík v piatok na brífingu v Národnej rade (NR) SR informoval, že nie sú stotožnení a spokojní s krokmi vlády v tejto oblasti, pričom spomenul pripravovaný veľký PPP projekt za 500 miliónov eur na závlahy s možným zahraničným investorom. Od vlády žiadajú, aby povedala, čo konkrétne urobí v roku 2027, pretože to, čo zatiaľ avizovala, sú podľa neho plány, ktoré môžu ostať len na papieri a nič sa nezrealizuje.
„Hovorili sme s odborníkmi o tom, čo sa dá urobiť, že treba prijať konkrétnejšie kroky na opravu potrubí a hydromeliorácií. Vláda vypísala výzvu na 35 miliónov eur, a keď sme o tom hovorili s farmármi zo zúčastnených združení, povedali, že nemajú šancu sa do toho dostať, pretože podmienky sú nastavené tak, že do toho môžu ísť len tí, ktorí už riešili hydromeliorácie aj v minulosti,“ povedal Čaučík. Ďalší problém je podľa neho cena za nájom, ktorá sa má zvýšiť z troch až piatich eur na 42 eur za hektár, čo môže byť likvidačné pre mnohých farmárov. Veľkým problémom sú podľa neho aj zdroje vody, keďže hydromeliorácie boli postavené pred desiatkami rokov za iných klimatických podmienok, keď vody bolo dosť a teraz nie je.
Poslankyňa NR SR Tamara Stohlová (PS) označila sucho za jednu z najdôležitejších programových a povolebných priorít v téme životného prostredia, najmä v kontexte prehlbujúcej sa zmeny klímy. Potrebné sú podľa nej komplexné a jednotné riešenia, pretože je to obrovská výzva. „Tému sucha a riešenia nemôžeme kúskovať, opatrenia nemôžu byť izolované. Potrebujeme celistvý a jednotný prístup k manažmentu vodného režimu a zadržiavania vody v krajine. Závlahy jednoznačne treba, ale ich vybudovanie nepomôže, pokiaľ nebude voda, z ktorej by mohli zavlažovať, z ktorej sa bude dať čerpať,“ upozornila.
Národná komisia pre vodu a sucho schválila v októbri Realizačný atlas priorít na roky 2026 až 2030. Štát tak prechádza od plánovania ku konkrétnym opatreniam, ktoré majú pomôcť riešiť sucho, nedostatok vody a ochranu vodných zdrojov. Podľa Úradu vlády SR sa atlas zameria najmä na obnovu závlahových systémov, zadržiavanie vody v krajine, ochranu zdrojov pitnej vody a modernizáciu vodohospodárskej infraštruktúry. Od 1. novembra sa mala začať príprava konkrétnych projektov. Prednosť dostanú opatrenia, ktoré sú pripravené na realizáciu a môžu priniesť prvé výsledky už v roku 2027.
„Pre poľnohospodárstvo je dostupnosť vody kľúčová. Musíme sa zamerať na obnovu závlahových systémov a opatrenia, ktoré pomôžu zadržiavať vodu v krajine a zabezpečia jej dostupnosť aj v obdobiach sucha. Dôležité je, aby sa prijaté priority čo najskôr pretavili do konkrétnych projektov,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Prvé návrhy opatrení sa očakávajú na konci roka 2026 a začiatkom roka 2027. Cieľom je postupne spustiť pripravené projekty, odstrániť prekážky ich realizácie a pravidelne kontrolovať plnenie stanovených úloh.
„Hovorili sme s odborníkmi o tom, čo sa dá urobiť, že treba prijať konkrétnejšie kroky na opravu potrubí a hydromeliorácií. Vláda vypísala výzvu na 35 miliónov eur, a keď sme o tom hovorili s farmármi zo zúčastnených združení, povedali, že nemajú šancu sa do toho dostať, pretože podmienky sú nastavené tak, že do toho môžu ísť len tí, ktorí už riešili hydromeliorácie aj v minulosti,“ povedal Čaučík. Ďalší problém je podľa neho cena za nájom, ktorá sa má zvýšiť z troch až piatich eur na 42 eur za hektár, čo môže byť likvidačné pre mnohých farmárov. Veľkým problémom sú podľa neho aj zdroje vody, keďže hydromeliorácie boli postavené pred desiatkami rokov za iných klimatických podmienok, keď vody bolo dosť a teraz nie je.
Poslankyňa NR SR Tamara Stohlová (PS) označila sucho za jednu z najdôležitejších programových a povolebných priorít v téme životného prostredia, najmä v kontexte prehlbujúcej sa zmeny klímy. Potrebné sú podľa nej komplexné a jednotné riešenia, pretože je to obrovská výzva. „Tému sucha a riešenia nemôžeme kúskovať, opatrenia nemôžu byť izolované. Potrebujeme celistvý a jednotný prístup k manažmentu vodného režimu a zadržiavania vody v krajine. Závlahy jednoznačne treba, ale ich vybudovanie nepomôže, pokiaľ nebude voda, z ktorej by mohli zavlažovať, z ktorej sa bude dať čerpať,“ upozornila.
Národná komisia pre vodu a sucho schválila v októbri Realizačný atlas priorít na roky 2026 až 2030. Štát tak prechádza od plánovania ku konkrétnym opatreniam, ktoré majú pomôcť riešiť sucho, nedostatok vody a ochranu vodných zdrojov. Podľa Úradu vlády SR sa atlas zameria najmä na obnovu závlahových systémov, zadržiavanie vody v krajine, ochranu zdrojov pitnej vody a modernizáciu vodohospodárskej infraštruktúry. Od 1. novembra sa mala začať príprava konkrétnych projektov. Prednosť dostanú opatrenia, ktoré sú pripravené na realizáciu a môžu priniesť prvé výsledky už v roku 2027.
„Pre poľnohospodárstvo je dostupnosť vody kľúčová. Musíme sa zamerať na obnovu závlahových systémov a opatrenia, ktoré pomôžu zadržiavať vodu v krajine a zabezpečia jej dostupnosť aj v obdobiach sucha. Dôležité je, aby sa prijaté priority čo najskôr pretavili do konkrétnych projektov,“ uviedol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richard Takáč (Smer-SD). Prvé návrhy opatrení sa očakávajú na konci roka 2026 a začiatkom roka 2027. Cieľom je postupne spustiť pripravené projekty, odstrániť prekážky ich realizácie a pravidelne kontrolovať plnenie stanovených úloh.