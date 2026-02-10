< sekcia Ekonomika
Opozícia: Hlasovanie o Migaľovi je hanba, nemá ani podporu „svojich“
Opozícia vyčíta koalícii, že jej poslanci podržali vo funkciách aj tých ministrov, ktorých predtým kritizovali.
Autor TASR
Bratislava 10. februára (TASR) - Opozícia vyčíta koalícii, že jej poslanci podržali vo funkciách aj tých ministrov, ktorých predtým kritizovali. Progresívne Slovensko (PS) poukázalo napríklad na výhrady voči ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) či ministrovi investícií Samuelovi Migaľovi (nezávislý). Opozícia poukazuje na nejednotu koalície, keď pri hlasovaní v Národnej rade (NR) SR o odvolaní Migaľa nehlasovali poslanci Hlasu-SD a SNS proti. Je to podľa opozície hanba a dôkaz o tom, že Migaľ nemá podporu.
„Máme tu jedného ministra, ktorý mal viac hlasov za vyslovenie nedôvery než za dôveru, máme tu niekoľkých ministrov, ktorí napriek tomu, že sa rôzni koaliční partneri vyjadrovali, že pomaly patria na trestné stíhanie, ako to bolo v prípade pána Migaľa, alebo zásadne zlyhávajú, ako to bolo v prípade pána Šaška, a nemajú dôveru, tak keď prišlo na lámanie chleba, na funkcie, na ‚bavoráky‘, všetci kolegovia sa navzájom podržali. Toto je pre mňa odkaz z hlasovania,“ povedal novinárom podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS).
Michal Truban (PS) označil výsledok hlasovania o odvolaní Migaľa za hanbu, mal by podľa neho sám odstúpiť. „Myslím, že len nejakých 48 poslancov Smeru hlasovalo za to, aby bol minister. Všetci ostatní sa zdržali, čo je tiež ich hanba, pretože tohto ministra vyšetruje aj európska prokuratúra. Všetky inštitúcie, ako Úrad pre verejné obstarávanie či Najvyšší kontrolný úrad, mu zrušili tendre, on v nich naďalej tajne pokračuje a po tomto výsledku, keby mal vôbec nejakú základnú sebahodnotu, by odstúpil z tohto postu,“ zdôraznil.
Na spory v koalícii upozornil aj šéf poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš. Za „lúzra dňa“ označil Migaľa. „Nemá absolútne žiadnu podporu ani svojich, pretože ho nedokázali podporiť v hlasovaní,“ skonštatoval.
Predseda KDH Milan Majerský po hlasovaní zdôraznil, že hoci ministri ostali vo funkciách, nemajú „bianko šek“ a nemôžu „šafáriť“, ako chcú. „Budeme ich naďalej kontrolovať, a to, že niektorí odolávali možno tomu, že to bolo podané do Národnej rady viac ako rok, to neznamená, že nebudeme vyvíjať tieto úsilia aj naďalej,“ povedal novinárom.
Poslanci v utorok odmietli opozičné návrhy na odvolanie siedmich ministrov. Rokovanie o návrhoch sa presúvalo niekoľko mesiacov. Za odvolanie Migaľa hlasovalo 68 zo 114 prítomných, proti bolo 46 poslancov. Poslanci koaličných strán Hlas-SD a SNS sa neprezentovali. Na rozdiel od Smeru-SD tak neboli proti jeho odvolaniu. Migaľ vo funkcii zostal, keďže opozícia nemá dosť hlasov na vyslovenie nedôvery, koaliční partneri mu však podľa slov predstaviteľov Hlasu-SD a SNS chceli vyslať signál, že nie sú spokojní s jeho prácou.
