Opozícia: J. Mičovský mal odstúpiť zo svojej funkcie už dávno

Bratislava 25. mája (TASR) - Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Ján Mičovský (OĽANO) mal zo svojej funkcie odstúpiť už dávno. Uviedli to opozičné strany v reakcii na jeho ohlásenú demisiu.



"Po lesníkovi Jána Mičovskom zostáva celý agrorezort v totálnom rozklade. Poľnohospodári a potravinári sú 8 mesiacov v štrajkovej pohotovosti a ak vláda neschváli kofinancovanie štátu pre nové programovacie obdobie na úrovni 45 %, vyjdú do ulíc. Ochrana slovenského spotrebiteľa nefunguje, agrorezort prepúšťa pracovníkov Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR, počty potravinových kontrol sú najnižšie v histórii a reťazcom ide OĽANO znižovať pokuty. Potravinárom zasa Mičovský pohádzal polená pod nohy legalizáciou nekalých praktík obchodníkov," povedal Róbert Puci, nezaradený poslanec Národnej rady SR z mimoparlamentnej strany Hlas-SD.



Mičovský sa podľa Puciho zapíše do histórie "ako najneschopnejší minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v histórii našej krajiny".



Podľa podpredsedu mimoparlamentnej strany Progresívne Slovensko a europoslanca Martina Hojsíka odstúpenie Mičovského prekvapilo len tým, že prišlo až teraz. "Farmári na potenciálne korupčné správanie šéfky Slovenského pozemkového fondu (SPF) upozorňovali ministra už pred rokom, no on ich ignoroval. Je smutné, že pán Mičovský si korupciu v SPF všimol až potom, ako jej šéfku zatkla Národná kriminálna agentúra (NAKA)," povedal Hojsík.



Novým ministrom pôdohospodárstva by sa podľa Hojsíka mal stať krízový manažér, ktorý dokáže pracovať a bojovať v prospech farmárov, ale aj zosúladiť poľnohospodárstvo a lesníctvo s ochranou prírody a krajinu. "Nemyslím si, že jeho nástupcom by sa mal stať štátny tajomník Martin Fecko (OĽANO), pretože on je súčasťou problému, nie jeho riešením. Takáto personálna výmena nič nerieši. Slovenský vidiek potrebuje krízový manažment a pripraviť sa na budúcnosť," uzavrel Hojsík.



Mimoparlamentná strana Spolu považuje abdikáciu Mičovského v súvislosti s korupčnou kauzou jeho nominantky za vhodné vyvodenie politickej zodpovednosti. "Je to vyvrcholenie viacerých manažérskych zlyhaní a chaosu v rezorte, v dôsledku ktorého opustilo ministerstvo viacero odborníkov. Zároveň veríme, že nový minister bude ochotnejšie napĺňať programové vyhlásenie vlády v oblasti národných parkov a že nebude pri zjednocovaní ich správy brzdiť proces transformácie," dodal podpredseda strany Erik Baláž.



Mičovský v utorok oznámil, že odstúpi z funkcie. Urobiť tak chce v pondelok 31. mája. Jeho krok súvisí s dianím v SPF.



Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) podal v piatok (21. 5.) na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku návrh na väzobné stíhanie v prípade siedmich obvinených osôb. Ide o osoby, ktoré NAKA zadržala v stredu (19. 5.) v súvislosti s korupciou na SPF v rámci akcií Latifundista a Feudál.



Medzi obvinenými bola aj generálna riaditeľka SPF Gabriela B., ktorá do funkcie nastúpila za súčasnej vlády a nominoval ju Mičovský. Ministerstvo v pondelok (24. 5.) prijalo jej abdikáciu. Skutočnosť, že sa orgány činné v trestnom konaní venujú aj nominantom súčasnej koalície, podľa ministerstva potvrdzuje otvorenosť a úprimnosť protikorupčného snaženia tejto vlády.