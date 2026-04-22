Opozícia je v zásade za kúpu 17 % SE, dôležitá bude však kúpna cena
Uviedli to opozičná strana SaS a Hnutie Slovensko.
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Opozícia je v zásade za kúpu ďalších 17 % akcií v spoločnosti Slovenské elektrárne (SE). Uviedli to opozičná strana SaS a Hnutie Slovensko v reakcii na stredajšie vyjadrenia premiéra Roberta Fica (Smer-SD) o možnosti kúpy takého balíka akcií. Dôležitá však bude podľa opozičných politikov aj kúpna cena za spomínané akcie a to, odkiaľ na kúpu akcií chce vláda vziať peniaze.
„Budeme sa veľmi pozorne pozerať na to, za akú cenu chce Robert Fico privatizovať Slovenské elektrárne, za akých podmienok a že či manažérska kontrola zostane v rukách (holdingu) EPH, alebo či manažérska kontrola prejde do rúk štátu. Za koľko chce od oligarchov Robert Fico kupovať podiely v Slovenských elektrárňach, kde bude manažérska kontrola a kde chce peniaze zobrať, keď na nič iné vraj peniaze nemá. Toto sú dve kľúčové veci, ktoré nás zaujímajú pri privatizácii Slovenských elektrární,“ uviedol poslanec Július Jakab z opozičného Hnutia Slovensko v reakcii na premiéra.
Poslanec za SaS Karol Galek zdôraznil, že opcia na kúpu akcií je možná na základe memoranda z roku 2015. „V tom memorande sa však nehovorí za akú cenu sa má kúpa uskutočniť, je tam napísané, že len čo bude spustená trojka a štvorka (jadrové bloky) v Mochovciach, tak Slovensko má možnosť rokovať o odkúpení. Budeme veľmi radi, ak k tomuto naozaj dôjde, pretože Slovenské elektrárne sú dôležitým prvkom v rámci našej energetickej sústavy, ale takisto aj pre energetickú bezpečnosť,“ podčiarkol.
Galek pripomenul, že Slovensko malo možnosť zabojovať o balík akcií už v minulom roku, keď prechádzal balík akcií z talianskej spoločnosti Enel na holding EPH. „Minulý rok sme toto mohli urobiť. Poslanec Branislav Becík zo strany Hlas-SD však prišiel na výbor pre regióny a dal pozmeňujúci návrh, aby toto zo zákona vypadlo. A my sme si minulý rok mohli iba pozerať na to, ako sa balík akcií z Enelu presúva na EPH. Teraz bude dokončená štvorka (jadrový blok). Toto bude zrejme v lete. Vyzývam Róberta Fica, aby si uplatnil opciu, aby tvrdo bojoval za naše záujmy. Nie však, že zas zadlží Slovensko na ďalších desať alebo 20 rokov dopredu,“ dodal poslanec SaS.
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po stredajšom rokovaní vlády uviedol, že podporuje nadobudnutie ďalších 17 % akcií v spoločnosti Slovenské elektrárne, v ktorej má štát v súčasnosti 34 %.
Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne má dvoch akcionárov. Väčšinovým akcionárom je Slovak Power Holding B.V. (SPH), ktorý vlastní 66 %. V SPH vlastní 100 % základného imania česká energetická skupina Energetický a průmyslový holding. Akvizíciu tohto podielu od talianskej spoločnosti Enel Produzione S.p.A. dokončili v máji 2025. Slovenská republika má v elektrárňach podiel 34 %
