Opozícia: Koalícia bola pri návrhoch o transakčnej dani pokrytecká

Bratislava 10. apríla (TASR) - Koalícia sa pri pozmeňovacích návrhoch o transakčnej dani zachovala pokrytecky a zbabelo. Uviedli to vo štvrtok po parlamentnom hlasovaní predstavitelia opozičných strán hnutie Slovensko a Progresívne Slovensko (PS). Kritizovali najmä predsedu koaličnej Slovenskej národnej strany (SNS) Andreja Danka, ktorý podľa nich na jednej strane verejne navrhoval transakčnú daň upraviť, ale pri hlasovaní v parlamente opozičné návrhy nepodporil.



„Predložili sme do Národnej rady (NR) SR niekoľko pozmeňujúcich návrhov na zrušenie transakčnej dane. Včera (9. 4.) Andrej Danko mal možnosť hlasovať o dvoch pozmeňujúcich návrhoch, ktoré sme predložili, aby bola transakčná daň zrušená k 1. 7. a k 1. 1. Presne k tým dátumom, ktoré Andrej Danko deklaroval. Dnes mal možnosť Andrej Danko znovu hlasovať za zrušenie transakčnej dane. Nezahlasoval za ňu, a tak už niekoľkokrát potvrdil, že jeho slová sú absolútne prázdne a že to, čo hovorí, nedáva zmysel,“ povedal poslanec NR SR a podpredseda hnutia Slovensko Július Jakab.



Koalícia sa podľa PS zľakla, že by musela hlasovať proti zrušeniu transakčnej dane. Zachovali sa zbabelo, vyhlásil predseda PS Michal Šimečka. „Nedovolili o tom ani hlasovať. Išlo o pozmeňovací návrh k zákonu o rozpočtovom určení výnosu z daní pre samosprávy, teda o súčasť tej problematiky. Oni však argumentujú, že ide o prílepok. Samotný zákon o transakčnej dani bol touto vládnou koalíciou novelizovaný ako prílepok k stavebnému zákonu,“ zdôraznil Šimečka.



Podľa predsedu PS sa v koalícii boja hlasovať proti zrušeniu transakčnej dane, pretože všetci vládni politici vedia, že transakčná daň je škodlivá a likviduje našich podnikateľov.