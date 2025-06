Opozícia kritizovala koalíciu za nezáujem o dianie vo VVS

Bratislava 18. júna (TASR) - Opozičné strany zvolali v stredu mimoriadne zasadnutie Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, na ktorom sa chceli venovať dianiu vo Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti (VVS), výbor však nebol uznášaniaschopný. V rámci neformálnej diskusie diskutovali opoziční poslanci z PS, SaS, KDH aj hnutia Slovensko s podpredsedom Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) Jaroslavom Ivančom a členom predstavenstva VVS Danielom Krátkym. Zároveň kritizovali koalíciu za neúčasť na výbore a nezáujem o túto tému.



„NKÚ vykonal kontrolu vo viacerých vodárenských spoločnostiach vrátane VVS. Na základe jeho zistení pripravilo Ministerstvo životného prostredia SR novelu zákona o vodovodoch a kanalizáciách. Hoci bolo jej prijatie na aktuálnej schôdzi parlamentu odložené pre koaličné nezhody, opozícia túto legislatívnu úpravu považuje za kľúčovú pre ochranu verejného záujmu v oblasti kritickej infraštruktúry,“ uviedli opoziční poslanci.



Za dôležité považujú sledovanie ceny vody, rozvoj kanalizačnej a vodárenskej siete, no najmä zabezpečenie toho, aby vodárenské spoločnosti zostali pod verejnou kontrolou, teda miestnych samospráv, ich zastupiteľstiev, starostov a primátorov. „V tejto súvislosti vyjadrujeme znepokojenie nad tým, že VVS práve teraz predkladá návrhy na zmeny vo svojom vnútornom fungovaní. Najmä plánované zásahy do zloženia kontrolných orgánov považujeme za citlivé a potenciálne ohrozujúce nezávislosť a transparentnosť riadenia spoločnosti. Ak štát na zistenia NKÚ reaguje legislatívnou úpravou, nie je vhodný čas na interné reorganizácie v spoločnosti,“ zhodnotili.



Akcionárom VVS odporúčajú na štvrtkovom (19. 6.) valnom zhromaždení nepristupovať k zmenám v dozornej rade spoločnosti a nepokračovať vo výmene akcií za dlhopisy, kým nedôjde k posúdeniu tohto kroku a jeho dosahov. Je potrebné podľa nich jasne určiť, akým smerom a ku komu sa presúva ťažisko vplyvu na riadenie spoločnosti. Zároveň vyzvali akcionárov, aby sa zdržali rozhodnutí, ktoré by menili štruktúru alebo spôsob fungovania VVS.