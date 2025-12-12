< sekcia Ekonomika
Opozícia kritizovala neschválenie programu schôdze k energopomoci
Opozičný poslanec Ivan Štefunko (PS) zhodnotil, že Slováci platia drahé energie, no namiesto toho vláda dotuje ceny energií poslancom.
Autor TASR
Bratislava 12. decembra (TASR) - Opozičné strany PS, SaS aj Hnutie Slovensko kritizovali neschválenie programu mimoriadnej schôdze k energopomoci. Koalícia týmto krokom podľa nich ukázala, že im na ľuďoch nezáleží, a radšej zakrýva vlastné zlyhania.
„Energopomoc, ktorú ministerka Saková dva roky sľubovala, skončila ako absolútny chaos. Viac ako 200.000 domácností, ktoré mali dostať pomoc, ju nedostanú a počas sviatkov budú ľudia nútení stáť v radoch na okresných úradoch a klientskych centrách, aby opravovali chyby, ktoré vláda spôsobila,“ uviedol opozičný poslanec Karol Galek (SaS).
SaS podľa neho ministerku hospodárstva Denisu Sakovú (Hlas-SD) už vopred upozorňovala, že zvolené databázy nebude možné spojiť. Pomoc sa tak rozdelila plošne bez akýchkoľvek kritérií. Nedostali ju dôchodcovia alebo sociálne slabší, ale, naopak, poslanci Národnej rady SR, podnikatelia a ľudia s príjmami nad 100.000 eur ročne. Rovnako kritizoval, že niektorí dostanú energopomoc na elektrinu a iní zase na plyn alebo prípadne vôbec.
Opozičný poslanec Ivan Štefunko (PS) zhodnotil, že Slováci platia drahé energie, no namiesto toho vláda dotuje ceny energií poslancom. Pomoc je nesystémová, keďže ju dostanú aj bohatí ľudia, zatiaľ čo tie najzraniteľnejšie osoby pod hranicou chudoby zostávajú bokom. „Pravidlá sa menia na poslednú chvíľu, hoci ministerka mala dva roky na prípravu funkčného systému. Výsledok je babrácky a doplácajú naň bežní ľudia,“ uzavrel Štefunko.
Poslanci z Hnutia Slovensko odovzdali koaličným kolegom v parlamente symbolické „energošeky“, keďže podľa nich je energopomoc nastavená tak, že na ňu dosiahnu aj poslanci s nadštandardne vysokými príjmami. „Vláda dva roky sľubovala adresnú pomoc ľuďom. To, čo však schválili, je energopomoc pre bohatých. Pre chudobných je to energopeklo,“ dodal opozičný poslanec Július Jakab (Slovensko - Za ľudí).
Zároveň upozornil, že počas sviatkov očakáva preplnené klientske centrá, kde sa ľudia budú domáhať vysvetlenia, prečo im energopomoc nepatrí. Ľudia podľa neho potrebujú vedieť od štátu jasné kritériá, avšak namiesto toho je to chaos.
