Opozícia kritizuje cestu premiéra do Číny: Môže ohroziť budúcnosť SR

Bratislava 30. októbra (TASR) - Opozícia kritizuje cestu premiéra Roberta Fica (Smer-SD) do Číny, ktorá podľa nej môže mať negatívny vplyv na Slovensko v budúcnosti. Premiér by sa mal podľa opozície vyhnúť riskantným rozhodnutiam, ako je napríklad podpis a nadviazanie spolupráce s Čínou v oblasti spravodlivosti, kritickej infraštruktúry či bezpečnosti monitorovacích systémov. Upozornili na to poslanci opozičných strán Progresívne Slovensko (PS), Sloboda a Solidarita (SaS) a Kresťanskodemokratické hnutie (KDH).



"Premiér Fico vníma túto návštevu Číny ako jednu z najväčších a najdôležitejších v tomto roku. Hovorí niečo o suverenite a zahraničnej politike na všetky svetové strany. Je to však veľký omyl. Suverénna politika nemôže byť o tom, že pôjde do Číny. Svedčí o tom aj obrovská investícia na výrobu elektrobatérií. Príklad sú Šurany a možno ďalšie iné investície," uviedol Milan Majerský z KDH.



Ficova cesta do Číny prinesie podľa poslanca Juraja Krúpu (SaS) veľké ohrozenie pre Slovensko, najmä z hľadiska ekonomiky. Spresnil, že ak by Slovensko uzavrelo obchodnú výmenu s Čínou, tak by sme sa ako krajina vystavili bezpečnostnému riziku a znížili svoju dôveryhodnosť voči krajinám EÚ a NATO.



Obavy z možných negatívnych dôsledkov premiérovej cesty má aj poslanec za PS Štefan Kišš. Kritizoval najmä možné podpísanie projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP projekty), ktoré podľa neho môžu priniesť veľké zadlženia a závislosť od Číny. "Najviac ma vyrušilo vyhlásenie premiéra, že vlastne sa nemusíte ničoho obávať, pretože vraj to zaplatia súkromníci, to znamená, že je všetko v poriadku, no tak čo je toto za nezmysel? Všetko zaplatíme my, ľudia, daňovníci, občania Slovenska," zdôraznil.



Ku kritike sa pridala aj poslankyňa Veronika Remišová (hnutie Slovensko, Za ľudí, KÚ), ktorá upozornila, že Fico namiesto rozvíjania vzťahov s prirodzenejšími partnermi radšej cestuje do autoritatívnej Číny, ktorá je otvoreným spojencom Ruska v ukrajinsko-ruskom konflikte. Touto cestou sa podľa nej premiér pripravuje na zastavenie eurofondov, a preto hľadá riešenie v čínskych pôžičkách a investíciách s vysokou cenou.