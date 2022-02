Bratislava 16. februára (TASR) – Opozícia kritizuje dohodu medzi štátom a Slovenskými elektrárňami (SE). Vyplýva to z reakcií opozičných strán Hlas-SD a Smer-SD na oznámenie, že SE budú do roku 2024 pre slovenské domácnosti dodávať elektrinu za súčasnú cenu a štát nezavedie daň z nadmerného zisku.



Podľa mimoparlamentnej opozičnej strany Hlas-SD vláda touto dohodou prakticky verejne priznala, že pôvodný návrh špeciálnej dane bol robený v panike, babrácky a viedol by priamo k bankrotu SE. "V rukách zahraničných veriteľov by tak skončili naše vodné a jadrové elektrárne. Aj keď si počkáme, ako sa táto dohoda bude podrobne technicky uplatňovať, v podstate znamená, že tento rok žiadna pomoc rodinám z týchto peňazí nepríde," uviedla Patrícia Medveď Macíková, hovorkyňa strany Hlas-sociálna demokracia.



Namiesto toho, aby vláda pomohla ľuďom systémovo, hrá sa podľa Medveď Macíkovej na Robina Hooda, ale v podstate zdanila len jednu spoločnosť, naviac v technickom defaulte. Je to v príkrom kontraste s tým, že napríklad banky dnes zažívajú eldorádo a jedným z prvých krokov tejto vlády bolo zrušenie bankového odvodu. Minister financií Igor Matovič s premiérom Eduardom Hegerom (obaja OĽANO) tak podľa nej v podstate držia nad bankami naďalej ochrannú ruku.



Podľa predsedu opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica je dohoda vlády a SE "jeden veľký odžub". "Bol to návrh z dielne vlády, aby sme SE zobrali ročne 50 miliónov eur. Za tri roky by to bolo 150 miliónov eur. Ja dnes však čítam, že dohoda bude SE stáť 850 miliónov eur, toto treba vysvetliť," podčiarkol Fico.



Poznamenal, že SE nie sú štátny podnik, štát v SE má menšinu. "Moja otázka znie, čo to znamená, že zastavili cenu (elektriny) na úrovni nad 62 eur za megawatthodinu (MWh). To vysoké, čo dnes ľudia platia, budú platiť aj naďalej? A čo keď to bude inak? Ako to bude s ďalšími poplatkami, napríklad za distribúciu, či poplatkami za prenos? Ak niekto tvrdí, že 850 miliónov eur je menej ako 150 miliónov eur, ja tomu neverím," dodal predseda strany Smer-SD.



Minister financií Igor Matovič na stredajšej tlačovej konferencii počas rokovania vlády informoval, že SE budú do roku 2024 pre slovenské domácnosti dodávať elektrinu za súčasnú cenu, a to vo výške 61,21 eura za MWh. Vláda zároveň z rokovania Národnej rady (NR) SR stiahne návrh zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením.