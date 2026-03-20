Opozícia kritizuje fungovanie novej posudkovej činnosti
Vladimír Ledecký (SaS) podľa vlastných slov očakával, že reforma nebude jednoduchá a minister práce by sa tiež nemal tváriť, že všetko funguje.
Autor TASR
Bratislava 20. marca (TASR) - Reforma posudkovej činnosti, ktorá platí od septembra minulého roka, v praxi nefunguje dobre a situáciu mnohých odkázaných ľudí skôr skomplikovala ako zlepšila. Množstvo prípadov ukazuje, že nedostatky nie sú individuálne, ale systémové, vyhlásili v piatok na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR predstavitelia viacerých opozičných strán. Vyzvali preto ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD), aby situáciu riešil. Rezort práce paušálnu kritiku odmieta, v prípade potreby je však pripravený na diskusiu o úprave legislatívy či posudkovej praxe.
Opozičná poslankyňa Andrea Turčanová (KDH) pripomenula, že zákon o integrovanej posudkovej činnosti prešiel vlani v parlamente ústavnou väčšinou a všetci očakávali, že reforma skvalitní systém posudkovej činnosti a pomôže odkázaným. „Zákon platí šesť mesiacov a každý, ako tu dnes stojíme, tak má množstvo podnetov od občanov, či už ide o odkázané osoby, ich rodinných príslušníkov, alebo aj zariadenia sociálnych služieb o tom, aké sú problémy. Ozývajú sa nám ľudia zo všetkých krajov,“ vyhlásila.
Za najčastejšie problémy označila znižovanie stupňa odkázanosti, zrušenie možnosti výplaty príspevkov spätne, problémy s odbornou autoritou či rôzne administratívne absurdity. „Navrhujeme, aby ministerstvo tieto nedostatky odstránilo. Napríklad tak, že v jednotnom integrovanom posudku úrad uvedie všetky druhy sociálnej služby zodpovedajúce stupňu odkázanosti a všetky kompenzačné príspevky. Vo vyhodnocovaní zákona, teda v štatistikách, sa nezameria len na prípady podaných a vybavených žiadostí, ale aj na zmeny v stupni odkázanosti a na kvalitatívne hodnotenie týchto posudkov,“ priblížila Turčanová.
Rastúci počet podnetov priamo od ľudí z terénu ukazuje, že vznešený cieľ reformy v praxi nefunguje, upozornila Simona Petrík (PS). „Stojíme tu spoločne celá opozícia, pretože nám záleží na osudoch ľudí, ktorí majú ťažké zdravotné a životné situácie a na vlastnej koži momentálne cítia nedostatky tohto zákona z dielne MPSVR. A tie sú tak legislatívne, ako aj v samotnej aplikácii na úradoch práce, ktoré posudzujú ľudí naozaj rôznym metrom, pomaly podľa toho, ako sa posudzujúca osoba ráno zobudí,“ vyhlásila.
Kritizovala napríklad nedodržiavanie zákonných lehôt na vydanie celkového rozhodnutia. Ďalšími zlyhaniami sú podľa poslankyne procesné, ale aj ľudské pochybenia pri posudzovaní konkrétnych osôb. „Ide tu skutočne o manažérske zlyhanie ministerstva práce, ktoré si to malo manažérsky postrážiť,“ zhodnotila Petrík.
Vladimír Ledecký (SaS) podľa vlastných slov očakával, že reforma nebude jednoduchá a minister práce by sa tiež nemal tváriť, že všetko funguje. „Minister by sa mal zobudiť, mal by pozbierať všetky podnety a aktívne k tomu pristupovať,“ apeloval opozičný poslanec. Najväčší problém vidí rovnako v implementácii zákona v praxi a v tom, že jednotlivé úrady nepostupujú rovnako, čo by podľa neho malo zabezpečiť ministerstvo.
Minister práce sa nemôže vyhovárať, že ide o individuálne prípady, pretože ľudí, ktorí majú zlé skúsenosti, je príliš veľa, zdôraznila Anežka Škopová (Hnutie Slovensko - Za ľudí). „Tu ide o systémové zlyhanie. Nejde o reformu, ale deformu. A nečinnosť ministra Erika Tomáša len dokazuje, že je mu to buď jedno, alebo je neschopný nastaviť ten systém tak, aby fungoval. Alebo ide o zámer a takýmto spôsobom minister konsoliduje na tých najodkázanejších?“ spýtala sa opozičná poslankyňa.
Podľa MPSVR opozícia účelovo paušalizuje, kritizuje vlastné nastavenie posudkovej činnosti a dehonestuje prácu sociálnych pracovníkov a posudkových lekárov. Od septembra 2025, odkedy funguje v praxi nová integrovaná posudková činnosť, prijali úrady práce spolu 44.216 žiadostí o integrovaný posudok, z už posúdených žiadostí sa 99 % vybavilo v zákonnej lehote a len 38 spisov je po lehote, vyčíslilo v reakcii ministerstvo.
„Pripomíname, že reformu posudkovej činnosti nastavila a naviazala na Plán obnovy ešte bývalá vláda, ministerstvo práce pod súčasným vedením ju presadilo po širokom konsenze so sociálnymi partnermi a v parlamente získala podporu všetkých poslancov, vrátane opozičných. V prípade potreby vylepšenia legislatívy, či posudkového procesu, sme však opäť pripravení diskutovať s odbornými partnermi i opozíciou,“ avizovalo MPVSR.
Pripomenulo, že nový posudkový systém zaviedol integrovaný posudok, ktorý vychádza z posúdenia odkázanej osoby sociálnymi pracovníkmi priamo v domácom prostredí i zdravotného posúdenia lekárom, ktorý klienta nevyšetruje, ale vychádza z lekárskych správ. „Po novom je možné sa odvolať už voči integrovanému posudku a počet odvolaní vzhľadom na počet žiadostí nie je veľký. Práve nový systém posudkovej činnosti mal zamedziť nadhodnocovaniu a rozdielom v posudzovaní medzi úradmi, mestami a VÚC,“ doplnilo ministerstvo.
