Opozícia kritizuje obmedzenie rozpravy a avizuje ďalší protest
Avizovala, že keď jej vládna koalícia nedovolí diskutovať v parlamente, musia ísť „do ulíc“.
Autor TASR
Bratislava 17. septembra (TASR) - Predstavitelia viacerých opozičných strán v stredu v Národnej rade (NR) kritizovali obmedzenie diskusie o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok. Avizovali, že keď im vládna koalícia nedovolí diskutovať v parlamente, musia ísť „do ulíc“. Pripravujú preto ďalšie protesty vo viacerých mestách Slovenska budúci týždeň v utorok (23. 9.).
„To, čo dnes vládna koalícia predviedla v parlamente, je nehoráznosť. Umlčali opozíciu, lebo sa boja. Boja sa rozpravy a toho, že by sa ich voliči dozvedeli, čo sa na nich chystá - Ficova chudoba. Vláda sa im chystá zobrať stovky eur zo mzdy, chystá sa zlikvidovať živnostenský stav a vyhlásiť vojnu pracujúcim ľuďom na Slovensku,“ vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka.
Pripravovanými opatreniami vláda podľa neho dramaticky zasiahne životy všetkých ľudí na Slovensku, vo vládnej koalícii však o tom odmietajú diskutovať. „To je tak obrovská neúcta voči obyvateľom. A preto sa v utorok opäť postavíme takémuto ožobračovaniu ľudí,“ avizoval.
„Je to arogancia, nielen voči nám ako opozičným poslancom, ale voči každému jednému občanovi. Presne toto je ich spôsob vládnutia. Tak ako svojim poslancom povedali deň pred rokovaním vlády o konsolidácii, aj teraz chcú umlčať všetkých, chcú to čo najrýchlejšie spláchnuť. Sami sú si vedomí, čo prinášajú ľuďom, aké zlé veci, aké ťažké obdobie pre budúci rok,“ zhodnotil podpredseda SaS Marián Viskupič s tým, že aj ich strana urobí všetko preto, aby si každý občan všimol, čo „vystrája“ vláda.
Vládna koalícia tým, čo robí, vyháňa opozíciu do ulíc, tvrdí predseda KDH Milan Majerský. „Pošliapavajú v priamom prenose demokraciu, právny štát. Nebudeme ticho. Keď nám zatvoria ústa tu v parlamente, budeme rozprávať na námestiach. KDH vyzýva celú opozíciu, aby bola jednotná, aby bola počuť všade, na uliciach celého Slovenska o tom, aká je táto vláda zlá,“ vyhlásil.
„Sme opäť svedkami škandalózneho zarezania rozpravy. Opoziční poslanci nemôžu mať ani faktické poznámky pri tejto vláde. Táto vláda je v koncoch, nemajú žiadne argumenty, nevedia vysvetliť, prečo idú ľudí opäť zodrať z kože. Jediné riešenie, ktoré našli, je opäť zarezať rozpravu a nedovoliť vystúpiť riadne zvoleným poslancom NR SR,“ doplnil predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš.
V parlamente sa už od piatka (12. 9.) diskutuje o balíku konsolidačných opatrení na budúci rok. Poslanci v stredu rozhodli o tom, že ho prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní. Ešte predtým hlasovaním ukončili rozpravu k tejto téme. Zároveň schválili obmedzenie rozpravy o konsolidačnom balíku v prvom čítaní na 12 hodín.
