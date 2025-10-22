< sekcia Ekonomika
Opozícia kritizuje obmedzenie rozpravy k novele o hazardných hrách
Poslanec Čaučík uviedol, že to, že sa usekla rozprava o skrátenom legislatívnom konaní, považuje za hrubé znásilňovanie rokovacieho poriadku.
Autor TASR
Bratislava 22. októbra (TASR) - Opozícia kritizuje obmedzenie rozpravy k novele zákona o hazardných hrách. Vyplýva to z vyjadrení opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR pre novinárov. Uviedli to po tom, ako poslanci schválili koaličný procedurálny návrh o obmedzení diskusie o tomto bode na 12 hodín.
„Minister (cestovného ruchu a športu, pozn. TASR) Rudolf Huliak (nezávislý) vo svojom vystúpení obracal všetko naopak. To, že sa usekla rozprava o skrátenom legislatívnom konaní, považujeme za hrubé znásilňovanie rokovacieho poriadku. Takisto to, že v prvom čítaní sa obmedzila rozprava. Je to jednoducho zákon, kde štát chce prebrať prevádzkovanie hazardu, proti čomu sme veľmi silno nastavení a myslíme si, že toto je len pre biznis niekoľkých ľudí so štátom,“ vyhlásil opozičný poslanec Marián Čaučík (KDH).
Podpredseda NR SR Martin Dubéci (PS) tiež postup kritizoval. Hovorí, že vláda „visí na gaťoch lobistov z kasín“. „Tu proste z nejakého dôvodu prišiel pán Huliak a všetci naskočili na tento rytmus - musí to byť schválené, musí to byť schválené čím skôr preto, lebo nejaké licencie idú nejakým kasínam exspirovať. A podľa toho sa riadi celá NR SR. Ja som nič podobné nezažil. Tu boli hraničné situácie, riešili sa urgentné veci, miliardové veci, ale nikdy NR SR nebola taká efektívna ako v prípade lobingu z kasín,“ skonštatoval.
Poslanci NR SR v stredu odsúhlasili, že novelu zákona o hazardných hrách budú preberať až do úplného prerokovania v prvom čítaní, teda v prípade potreby aj po 20.00 h. Schválili tiež obmedzenie rozpravy na 12 hodín. Urobili tak na návrh koalície. Plénum tesne predtým odsúhlasilo, že o novele sa rokuje v skrátenom legislatívnom konaní.
