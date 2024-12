Opozícia kritizuje otvorený list premiéra adresovaný predstaviteľom EÚ

Bratislava 30. decembra (TASR) - Otvorený list premiéra SR Roberta Fica (Smer-SD) ohľadne zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu, ktorý adresoval najvyšším predstaviteľom EÚ, kritizovalo v pondelok viacero opozičných strán. KDH žiada od predsedu vlády vysvetlenie na pôde parlamentu. Prípadný návrh na jeho odvolanie vznesie s ďalšími opozičnými stranami po vypočutí.



Hovorkyňa opozičného KDH Lenka Kovár v pondelok informovala o tom, že podľa hnutia mal Fico o otázkach, ktoré kladie predstaviteľom EÚ, rokovať už týždne či mesiace. KDH preto opakovane žiada od predsedu vlády SR vysvetlenie ku všetkým nastoleným otázkam na pôde Národnej rady (NR) SR.



"A to najskôr požiadaním o zvolanie mimoriadneho výboru NR SR pre európske záležitosti za účasti slovenských europoslancov a neskôr aj o zvolanie mimoriadnej schôdze, keďže sa otázky týkajú nielen európskych tém, ale aj zahraničnopolitických a hospodárskych," dodalo hnutie s tým, že prípadný návrh na odvolanie premiéra SR vznesie po jeho vypočutí na výbore v koordinácii s ďalšími opozičnými stranami.



Bývalý šéf diplomacie a člen predsedníctva PS Ivan Korčok uviedol, že finančné straty vyplývajúce zo zastavenia tranzitu plynu cez Ukrajinu budú. Podotkol však, že vinník nesedí v Kyjeve ani Bruseli, ale v Kremli. "Nebyť Putinovej vojny, nie sú obete a zničená Ukrajina, a ruský plyn by tranzitoval cez Ukrajinu a aj cez Slovensko. Nebyť Putina, zarábame na tranzite ďalej. Pán premiér toto ale zabudol povedať v Moskve," povedal Korčok s tým, že písanie otvoreného listu je prejavom zúfalstva a priznaním zlyhania vlády.



Fico podľa lídra opozičného hnutia Slovensko Igora Matoviča vtiahol Slovensko do medzinárodnej izolácie. "Robí zo Slovenska opäť čiernu dieru Európy a preto sa nečudujeme, že nikto z európskych lídrov už nechce mať s Ficom nič spoločné, keďže svojou proruskou propagandou totálne zničil dôveru EÚ voči Slovensku," upozornil Matovič s tým, že premiér SR priamo ohrozuje záujmy Slovenska, ako aj členstvo v EÚ a NATO.