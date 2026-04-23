Opozícia kritizuje postoj ministra R. Takáča k auditu EK
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - Opoziční politici kritizujú postoj ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richarda Takáča (Smer-SD) k výsledkom auditu Európskej komisie (EK), podľa ktorého údajne hrozí pozastavenie akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA). Upozorňujú najmä na výroky a prístup rezortu, ktorý podľa nich spochybňuje závery európskych inštitúcií a môže viesť k zhoršeniu situácie v agrosektore.
Poslanec Národnej rady (NR) SR Alojz Hlina (SaS) vyhlásil, že situácia je vážna a vyžaduje si rešpektovanie zistení EK. Kritizoval pritom výroky ministra, ktorý podľa neho bagatelizuje audit a naznačuje, že jeho závery nie sú záväzné. „Situácia je mimoriadne vážna, ale minister ju zľahčuje. Nezaujímajú ho zistenia, ktoré prišli z Európskej komisie. Toto nie je politika, toto je hazard,“ upozornil Hlina.
Podľa neho je potrebné vnímať kontrolné mechanizmy EÚ ako ochranu verejných zdrojov. Pripomenul, že ide o financie európskych daňových poplatníkov a akékoľvek podozrenia musia byť riadne preverované. Zároveň poukázal na prebiehajúce vyšetrovania zo strany európskych orgánov a varoval, že spochybňovanie ich autority môže ohroziť čerpanie podpôr. Podľa neho by sa prípadné problémy s akreditáciou PPA mohli dotknúť nielen projektových podpôr, ale aj priamych platieb, od ktorých sú podľa neho mnohí poľnohospodári existenčne závislí.
Kriticky sa k situácii postavila aj poslankyňa NR SR Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí). Tá obvinila ministra z netransparentnosti a zo zatajovania informácií o rozsahu problémov identifikovaných auditom EK. Podľa nej mal minister po zverejnení odporúčania EK vyvodiť politickú zodpovednosť. „Ak Európska komisia hovorí o vážnych nedostatkoch a hrozí krátenie podpôr, verejnosť má právo vedieť, aké škody Slovensku hrozia,“ uviedla Remišová. Dodala, že požiadali EK o sprístupnenie auditných zistení aj komunikácie týkajúcej sa možného pozastavenia akreditácie PPA.
Remišová zároveň upozornila na možné finančné dôsledky. Podľa nej existuje riziko krátenia podpôr alebo vracania časti eurofondov, ak sa nedostatky neodstránia. Kritizovala aj komunikáciu ministerstva, ktoré podľa nej namiesto vysvetlenia situácie útočí na médiá a opozíciu.
Opozícia sa zhoduje, že kľúčové bude ďalšie rokovanie s Európskou komisiou a prijatie nápravných opatrení. Varuje však, že konfrontačný prístup voči európskym inštitúciám môže situáciu ešte skomplikovať a zvýšiť riziko finančných strát pre Slovensko aj samotných poľnohospodárov.
