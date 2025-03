Opozícia kritizuje postup vlády v súvislosti so slintačkou a krívačkou

Bratislava 25. marca (TASR) - Predstavitelia opozičných strán skritizovali postup vlády v súvislosti so šírením nákazy slintačky a krívačky a zároveň zdôraznili vážnosť situácie. Slovenskí poľnohospodári nevedia, ako konať a ako najlepšie zabrániť šíreniu nákazy. Zhodli sa na tom v utorok opozičné strany na tlačovej konferencii po rokovaní Výboru Národnej rady SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.



"Zatiaľ čo minister Takáč hovorí, že všetko urobili správne, podľa našich informácií pochybili. Nechceme robiť paniku, naozaj vyzývame ministra Takáča, aby sa prišiel porozprávať s výborom a aby nám povedal, aké účinné opatrenia chystá," uviedol podpredseda Progresívneho Slovenska Ivan Štefunko po tom, ako sa šéf slovenského agrorezortu Richard Takáč (Smer-SD) nedostavil na rokovanie výboru.



Sloboda a Solidarita (SaS) upozornila na možné závažné pochybenia pri transporte infikovaných zvierat. Ak sa podľa Alojza Hlinu (SaS) potvrdí, že nie sú prevážané v hermeticky uzavretých vakoch, ide o ohrozenie verejného zdravia hodné podania trestného oznámenia za šírenie infekčnej choroby.



KDH vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby osobne prevzal zodpovednosť za riešenie situácie. Strana okrem toho navrhla, aby štát finančne podporil farmárov pri realizácii dezinfekčných opatrení a aby bol vytvorený permanentný krízový štáb so spoluúčasťou farmárov.



Zároveň Hnutie Slovensko apeluje na poľnohospodárov, aby vykonávali všetky opatrenia potrebné na zastavenie šírenia nákazy. "Pokiaľ chovatelia aj improvizujú na miestach a snažia sa zostrojiť si nejakým vlastným spôsobom dezinfekčné zariadenia, tak áno, je to správna cesta. Ak máte pochybnosť o tom, či je toto správna cesta, robte to, zaveďte všetky rozumné opatrenia," dodal Rastislav Krátky z hnutia.



Opozičné strany sa zhodli, že vláda nekoná dostatočne rýchlo a efektívne. Vyzvali na okamžité prijatie opatrení a jasnú komunikáciu s verejnosťou.