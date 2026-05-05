< sekcia Ekonomika
Opozícia kritizuje R. Takáča, že odmieta čeliť diskusii o PPA
Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) upozornila, že minister Takáč sa diskusii v parlamente vyhýba zámerne.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. mája (TASR) - Opozičné strany PS, SaS, Hnutie Slovensko a strana Za ľudí kritizujú ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) za to, že odmieta čeliť diskusii v parlamente a zatajuje vážnosť situácie v Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA). Strany to uviedli v reakcii na neschválenie programu mimoriadnej 51. schôdze Národnej rady (NR) SR o situácii v PPA, ktorú iniciovalo opozičné PS.
Farmári na Slovensku podľa PS dnes žijú v neistote, či im vôbec ešte prídu nejaké európske dotácie. Podľa progresívcov je „psou povinnosťou“ NR SR zaoberať sa situáciou, v ktorej hrozí, že PPA bude odobratá akreditácia. „Je vrchol a absolútna zbabelosť, že túto schôdzu koalícia neotvorila,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka.
Predseda PS zároveň Takáča vyzval, aby vo funkcii ministra skončil. „Nech odíde sám, ak bude namiesto odpovedania na zásadné otázky strkať hlavu do piesku. Zároveň si myslím, že tlak na jeho odchod bude čoraz väčší aj od jeho vlastných koaličných partnerov, pretože tento problém sa dotýka obrovského množstva ich voličov,“ povedal Šimečka.
Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) upozornila, že minister Takáč sa diskusii v parlamente vyhýba zámerne. „Minister Takáč sa obáva kontroly a diskusie v parlamente, pretože vie, že jeho konanie je neobhájiteľné. Celý čas zavádza občanov Slovenskej republiky, keď hovorí, že slovenským farmárom nič nehrozí. Nie je to pravda,“ podčiarkla.
„Keďže Európska komisia sa s vysokou pravdepodobnosťou bude zaoberať odporúčaním Európskeho parlamentu zastaviť vyplácanie eurofondov pre Slovensko, iniciujem v tejto súvislosti zvolanie mimoriadneho rokovania eurovýboru, kde budem žiadať špeciálne od Roberta Fica (Smer-SD) vysvetlenia a jasný plán, ako chce zjednať nápravu a zmierniť rozsah škôd, ktoré Slovensku spôsobil,“ zdôraznila Remišová. Hnutie Slovensko vyzýva ministra Takáča, aby bezodkladne predstavil konkrétne opatrenia na nápravu situácie a zabezpečil zachovanie akreditácie PPA.
Aj SaS ostro kritizuje vládnu koalíciu za to, že odmietla otvoriť mimoriadnu schôdzu k vážnym podozreniam v PPA. Podľa SaS je zablokovanie parlamentnej diskusie ďalším dôkazom, že koalícia nechce vysvetľovať škandály v rezorte pôdohospodárstva, ale, naopak, ďalej kryje systém, ktorý roky slúžil vyvoleným. Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil, že neotvorenie mimoriadnej schôdze je len ďalším dôkazom strachu vládnej koalície z pravdy.
Poslanci v utorok popoludní neschválili program mimoriadnej 51. schôdze NR SR o situácii v PPA, ktorú iniciovalo opozičné PS. Prítomných bolo síce 141 zákonodarcov, ale program zasadnutia s uvedeným jediným bodom neschválili - za bolo iba 63, proti 78 poslancov. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) následne mimoriadnu schôdzu ukončil.
Farmári na Slovensku podľa PS dnes žijú v neistote, či im vôbec ešte prídu nejaké európske dotácie. Podľa progresívcov je „psou povinnosťou“ NR SR zaoberať sa situáciou, v ktorej hrozí, že PPA bude odobratá akreditácia. „Je vrchol a absolútna zbabelosť, že túto schôdzu koalícia neotvorila,“ uviedol predseda PS Michal Šimečka.
Predseda PS zároveň Takáča vyzval, aby vo funkcii ministra skončil. „Nech odíde sám, ak bude namiesto odpovedania na zásadné otázky strkať hlavu do piesku. Zároveň si myslím, že tlak na jeho odchod bude čoraz väčší aj od jeho vlastných koaličných partnerov, pretože tento problém sa dotýka obrovského množstva ich voličov,“ povedal Šimečka.
Poslankyňa NR SR Veronika Remišová (Slovensko - Za ľudí) upozornila, že minister Takáč sa diskusii v parlamente vyhýba zámerne. „Minister Takáč sa obáva kontroly a diskusie v parlamente, pretože vie, že jeho konanie je neobhájiteľné. Celý čas zavádza občanov Slovenskej republiky, keď hovorí, že slovenským farmárom nič nehrozí. Nie je to pravda,“ podčiarkla.
„Keďže Európska komisia sa s vysokou pravdepodobnosťou bude zaoberať odporúčaním Európskeho parlamentu zastaviť vyplácanie eurofondov pre Slovensko, iniciujem v tejto súvislosti zvolanie mimoriadneho rokovania eurovýboru, kde budem žiadať špeciálne od Roberta Fica (Smer-SD) vysvetlenia a jasný plán, ako chce zjednať nápravu a zmierniť rozsah škôd, ktoré Slovensku spôsobil,“ zdôraznila Remišová. Hnutie Slovensko vyzýva ministra Takáča, aby bezodkladne predstavil konkrétne opatrenia na nápravu situácie a zabezpečil zachovanie akreditácie PPA.
Aj SaS ostro kritizuje vládnu koalíciu za to, že odmietla otvoriť mimoriadnu schôdzu k vážnym podozreniam v PPA. Podľa SaS je zablokovanie parlamentnej diskusie ďalším dôkazom, že koalícia nechce vysvetľovať škandály v rezorte pôdohospodárstva, ale, naopak, ďalej kryje systém, ktorý roky slúžil vyvoleným. Predseda SaS Branislav Gröhling upozornil, že neotvorenie mimoriadnej schôdze je len ďalším dôkazom strachu vládnej koalície z pravdy.
Poslanci v utorok popoludní neschválili program mimoriadnej 51. schôdze NR SR o situácii v PPA, ktorú iniciovalo opozičné PS. Prítomných bolo síce 141 zákonodarcov, ale program zasadnutia s uvedeným jediným bodom neschválili - za bolo iba 63, proti 78 poslancov. Predseda NR SR Richard Raši (Hlas-SD) následne mimoriadnu schôdzu ukončil.