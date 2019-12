Opozícia kritizuje schválený rozpočet

Bratislava 3. decembra (TASR) - Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) hodnotí parlamentnú diskusiu o rozpočte ako frašku, v ktorej neboli vypočuté odborné argumenty a do rozpravy sa zapájala výhradne len opozícia. A to aj napriek tomu, že Robert Fico (Smer-SD) chcel vytvoriť dostatočný priestor na kvalitné prerokovanie zákona roka. Uviedli to liberáli v reakcii na utorkové schválenie rozpočtu verejnej správy na budúci rok v Národnej rade (NR) SR.



Nová vláda tak bude musieť podľa SaS vo svojom programovom vyhlásení vyslať jasný signál, že nasmeruje Slovensko k dlhodobo udržateľným verejným financiám. "Tiež bude dôležité dodržiavať, na rozdiel od predchádzajúcej vlády, zákon o dlhovej brzde. Naša krajina nepotrebuje uťahovanie opaskov, potrebuje vyššiu efektívnosť. Potrebujeme z každého eura získať maximum. Aj preto sme nemohli hlasovať za predložený štátny rozpočet. Máme za to, že i rozpočtové provizórium by bolo lepším a férovejším riešením," zdôraznil poslanec NR SR za SaS a člen finančného výboru Marián Viskupič.



Mimoparlamentná strana Za ľudí očakáva, že oficiálne schválený deficit rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 na úrovni 0,49 % hrubého domáceho produktu (HDP) nebude dodržaný.



"Minister financií (Ladislav) Kamenický zo Smeru v rozpočte kamufluje a falšuje čísla. Oficiálnym číslam neverí nielen Rozpočtová rada, ale ani Národná banka Slovenska a Európska komisia. Dôvod, prečo sa vláda uchyľuje k takýmto praktikám, je zrejmý: Fiškálne pravidlá jej nedovolia predložiť rozpočet s vyšším deficitom než 0,5 % HDP, hoci reálne hospodárenie štátu je od tohto cieľa na míle vzdialené. V rozpočte je evidentné nadhodnotenie príjmov a podhodnotenie výdavkov. Ide najmä o dividendy štátnych podnikov, príjem z predaje emisných povoleniek, hospodárenie Sociálnej poisťovne, samospráv a zdravotníckych zariadení," povedal Tomáš Meravý zo strany Za ľudí.



Podľa Meravého vláda kamufluje skutočnú výšku deficitu, reálna suma nových dlhov v najbližších 3 rokoch môže presiahnuť 6 miliárd eur.



Podľa mimoparlamentnej koalície PS/Spolu je rozpočet na rok 2020 fiktívny. "Nemá ani hodnotu papiera, na ktorom je vytlačený. V oblasti verejných financií sa vláda správa ako vždy, keď treba niečo riešiť. Veľa rečí, žiadne výsledky," zhodnotil Miroslav Beblavý z PS/Spolu. Štát podľa neho hospodári zle a pomáha si kreatívnym rozpočtovaním, ktoré zaraďuje Slovensko do klubu nezodpovedných krajín EÚ.



Nedodržanie vyrovnaného rozpočtu a pokračovanie deficitného hospodárenia štátu nie je dôsledkom horšieho vývoja ekonomiky. Je to dôsledok vedomého nadhodnocovania príjmov, podhodnocovania výdavkov a predvoleného rozdávania peňazí, ktoré expert PS/Spolu na financie Ján Remeta nazval kreatívnym rozpočtovaním.



Parlament v utorok schválil rozpočet verejnej správy na budúci rok. Zahlasovalo zaň 78 poslancov. Proti bolo 61 zákonodarcov zo 143 prítomných poslancov.



Slovensku sa v tomto roku nepodarí dosiahnuť vyrovnané hospodárene. Deficit verejných financií má dosiahnuť 0,68 % HDP. V budúcom roku by mal schodok klesnúť na úroveň 0,49 % HDP. Vyrovnané hospodárenie by malo byť od roku 2021. Rozpočet počíta však s poklesom úrovne verejného dlhu v budúcom roku tesne pod hranicu 50 % HDP (49,9 %). Do roku 2020 sa bude dlh ďalej znižovať, a to k úrovni okolo 45 % HDP.