Opozícia kritizuje systém dotácií v agrorezorte aj po odstúpení Kyseľa

Na snímke Zsolt Simon, foto z archívu. Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke uprostred predseda strany Hlas - SD Peter Pellegrini, foto z archívu. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 5. januára (TASR) - Minister Samuel Vlčan (nominant OĽANO) by mal vysvetliť prideľovanie podpôr na ošípané v jeho rezorte. Uviedli to v stredu na brífingu opoziční politici Alojz Hlina z mimoparlamentnej Dobrej voľby a Zsolt Simon, predseda mimoparlamentnej strany Maďarské fórum.vyhlásil Hlina.Minister Vlčan by podľa neho mal vysvetliť logiku a metodiku, ako je vôbec možné nastaviť taký systém podpory, aby jeho výsledkom bolo, že chovateľ dostane dotáciu 4500 eur na jednu ošípanú.podčiarkol Hlina.Simona zarazilo, akým spôsobom obhajoval Vlčan štátneho tajomníka Kyseľa a mechanizmus rozdeľovania peňazí na chov ošípaných.doplnil Simon.Upozornil napríklad aj na to, že Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum (NPPC) pridelilo dotáciu na ošípané 20.000 eur aj svojej organizačnej zložke Výskumnému ústavu živočíšnej výroby, ktorý je súčasťou NPPC.poznamenal. Obaja politici vyzvali ministra Vlčana, aby dôveryhodne vysvetlil všetky podozrivé prípady.Mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vo svojom stanovisku rovnako upozornilo, že podpora pre bývalú firmu štátneho tajomníka Kyseľa je len časť problému. Otázny nie je iba vysoký príspevok práve pre danú firmu, ale celkový systém zvláštneho prideľovania štátnych peňazí v gescii ministerstva pôdohospodárstva, ktorý vyvoláva otázniky.uviedol podpredseda KDH Igor Janckulík.Mimoparlamentná strana Hlas-SD si zase myslí, že vyvodenie politickej zodpovednosti Milana Kyseľa vo funkcii štátneho tajomníka MPRV je len zásterkou pred trestnoprávnymi dôsledkami sprenevery dvoch miliónov eur v kauze najdrahších svíň.dodal Puci.Ministerstvo pôdohospodárstva v utorok (4.1.) informovalo, že štátny tajomník Kyseľ ponúkol ministrovi Vlčanovi svoju funkciu. Odôvodnil toz posledných dní. Podľa rezortu ide o jeho osobné rozhodnutie, ktoré je reakciou na bezprecedentné útoky, ktorým čelí on a jeho rodina.zhodnotil Vlčan.