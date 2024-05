PS a KDH kritizujú koalíciu za odmietnutie zmien sociálnych zákonov

Bratislava 7. mája (TASR) - Opozičné strany Progresívne Slovensko (PS) a KDH po utorkovom hlasovaní v parlamente skritizovali poslancov vládnych strán za odmietnutie viacerých noviel sociálnych zákonov. Podľa PS vládna koalícia nevyužila príležitosť ukázať, že to s budovaním sociálneho štátu myslí úprimne. KDH zasa uviedlo, že sa koalícia vysmiala do tváre ťažko zdravotne postihnutým osobám a ich príbuzným.



Koalícia v utorok nepodporila štyri zákony zamerané na podporu sociálne znevýhodnených skupín. Jedným z nich je návrh priznávajúci plnohodnotný vdovský či vdovecký dôchodok aj bezdetným vdovám a vdovcom. "Každý ovdovelý človek má po smrti manžela či manželky nárok na tzv. vdovecké od štátu. Po dvoch rokoch však štát vdovám a vdovcom bez detí vyplácanie podpory stopne," uviedla podpredsedníčka PS Simona Petrík. Koalícia podľa nej odmietla čo i len diskutovať o nároku na vdovecký dôchodok od 59., prípadne od 52. roku života.



Podobne plénum Národnej rady (NR) SR odmietlo aj novelizáciu antidiskriminačného zákona, ktorý by zaviedol povinné zverejňovanie platov mužov a žien na rovnakých pracovných pozíciách či platových triedach, ale aj návrh zákona, podľa ktorého by sociálne poradenstvo pre zdravotne znevýhodnených poskytovali obce a mestá.



KDH sa nepáči, že poslanci vládnej koalície neschválili novelu zákona, podľa ktorej by sa príspevok na opatrovanie nekrátil, ak niekto opatruje blízku osobu a zároveň má aj nejaký iný príjem. "Na Slovensku je momentálne akútny problém s nedostatkom opatrovateľov. Každý druhý človek, ktorý na Slovensku hľadá opatrovateľa, ho má problém nájsť. Mali by sme robiť všetko preto, aby sa o našich blízkych mal kto postarať," uviedla predsedníčka poslaneckého klubu KDH Martina Holečková. V súčasnosti je systém nastavený tak, že ak má niekto príjem viac ako dva a pol násobok životného minima, tak mu je príspevok na opatrovanie blízkej osoby krátený.