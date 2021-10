Opozícia kritizuje výber nového riaditeľa SPF

Bratislava 14. októbra (TASR) – Opozícia kritizuje výber nového generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu (SPF). Zvolenie Jána Marosza, ktorého do funkcie vo štvrtok schválila vláda, je podľa mimoparlamentnej strany Hlas-SD absolútnou katastrofou pre fungovanie štátu, obcí, miest aj poľnohospodárov. Strana Smer-SD kritizuje transparentnosť výberového konania.



"Vláda dnes schválila za šéfa SPF Jána Marosza, bývalého poslanca OĽANO, ktorý sa výberového konania ani nezúčastnil," povedal nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Róbert Puci pôsobiaci v strane Hlas-SD. Pokračoval, že OĽANO vedie Slovensko do krachu verejných financií a inštitúcií.



"Po korupčnom škandále na SPF, pre ktorý musel odstúpiť minister Mičovský, ho teraz povedie učiteľ náboženstva, ktorý v živote s pozemkovým právom neprišiel do styku," komentoval Puci. Ide podľa neho o nehoráznosť, pretože SPF je kľúčovou inštitúciou nielen pre poľnohospodárov, ale aj pre mestá, obce a občanov.



"Je do neba volajúce, akým spôsobom vládna koalícia netransparentne vyberá jednotlivých nominantov a ako funguje," reagoval podpredseda strany Smer-SD Richard Takáč, ktorý taktiež kritizoval výberové konanie generálneho riaditeľa SPF.



"Dozvedeli sme sa, že vláda dnes na rokovaní vymenovala svojho človeka z OĽANO, ktorý je Matovičov a Hegerov človek a ktorý sa ani nezúčastnil výberového konania," dodal Takáč.



Generálnym riaditeľom Slovenského pozemkového fondu (SPF) bude Ján Marosz od 1. novembra. Na poste nahradí súčasnú riaditeľku Janu Štilichovú.