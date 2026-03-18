< sekcia Ekonomika
Opozícia kritizuje vystúpenie premiéra na parlamentnom výbore
Poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) kritizovala najmä nedostatok vecnej diskusie s opozičnými poslancami.
Autor TASR
Bratislava 18. marca (TASR) - Opozícia kritizuje vystúpenie premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na rokovaní parlamentného výboru pre európske záležitosti pred zasadnutím Európskej rady. Podľa jej predstaviteľov predseda vlády neodpovedal na kľúčové otázky a nepredstavil konkrétne riešenia. V stredu o tom informovali poslanci Národnej rady SR z klubov Hnutie Slovensko - Za ľudí a SaS.
Poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí) kritizovala najmä nedostatok vecnej diskusie s opozičnými poslancami. „Od premiéra sme očakávali, že pred zasadnutím Európskej rady predstaví strategický plán na riešenie energetickej krízy,“ zdôraznila. Zároveň tvrdí, že Slovensko nedokázalo presadiť svoje priority v záveroch Európskej rady.
Zdôraznila tiež fakt, že Slovensko ani Maďarsko nie sú pripustené k technickej inšpekcii poškodenia ropovodu Družba na Ukrajine. Premiér sa na výbore vyjadril, že sa bude usilovať o vyslanie slovenských odborníkov k inšpekcii ropovodu. „Pokiaľ ide o Družbu, musí byť inšpekčný tím, kde budú Slováci aj Maďari. Predsa práve my máme schopnosť povedať rozsah poškodenia, pretože technické parametre ropovodu Družba sú rovnaké na Ukrajine ako aj u nás,“ uviedol.
Strana SaS kritizovala priebeh rokovania s tým, že premiér sa vyhýba konfrontácii s opozíciou a neodpovedá na zásadné otázky. Podľa SaS premiér zároveň svojím správaním poškodzuje postavenie Slovenska v EÚ. Poslanec za SaS Karol Galek upozornil, že vláda namiesto systémových riešení zvažuje podľa neho rizikové opatrenia, ako sú cenové stropy či dvojité ceny. „To je cesta chaosu. SaS má reálne riešenia - napríklad využitie ropovodu Adria, ktoré je technologicky zvládnuteľné,“ uviedol.
