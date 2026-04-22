Opozícia kritizuje zlyhanie v PPA, vyzýva na odstúpenie ministra
Autor TASR
Bratislava 22. apríla (TASR) - Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) zlyhal pri zabezpečovaní fungovania Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorej po audite Európskej komisie (EK) hrozí strata akreditácie. V dôsledku toho sú ohrozené stovky miliónov eur z európskych zdrojov pre slovenských farmárov. Vyhlásili to v stredu predstavitelia viacerých opozičných strán. Takáč by mal podľa nich odísť z funkcie, prípadne by mala odstúpiť aj celá vláda, ktorá nevie túto situáciu riešiť.
„Dnes tu stojíme pred vami s výzvou na demisiu vlády Roberta Fica (Smer-SD), nakoľko dnes už je jasné a je to potvrdené aj zo zdrojov Európskej komisie, že po vykonaní dôkladného auditu PPA došla EK k takým závažným zisteniam, že vyzvala Slovenskú republiku, konkrétne ministerstvo pôdohospodárstva, aby odňalo akreditáciu PPA,“ vyhlásil na tlačovej konferencii v Národnej rade (NR) SR podpredseda opozičného KDH Viliam Karas.
Zdôraznil, že tieto zistenia nie sú strašením opozičných strán. Audit EK podľa neho potvrdil, že PPA netransparentne distribuovala zdroje pre farmárov, neplnila stanovené kritériá a ciele, dochádzalo k pochybným personálnym nomináciám a nebol vylúčený konflikt záujmov. „Nejde o jednotlivé prípady, ale Komisia prišla k záveru, že ide o systémové zlyhanie,“ zhodnotil Karas.
Samotný fakt, že EK ohlásila potrebu odňať akreditáciu PPA, môže podľa neho znamenať až 25 % korekcií doteraz vyplatených platieb. Ak sa vláda rozhodne, že ide Komisiu žalovať, tak to bude znamenať 100 % pozastavenie platieb až do vyriešenia sporu, varoval Karas.
Na odvolanie celej vlády vyzýva KDH preto, že kabinet nevie situáciu riešiť. „Som presvedčený, že vláda Roberta Fica nemá odvahu ani politickú silu vymeniť ministra Takáča, dosadiť tam nezávislého odborníka a experta, ktorý si získa dôveru EK a dokáže prijať taký akčný plán, ktorý schváli EK, aby mohla byť PPA udelená dočasná akreditácia,“ konštatoval Karas. Chýbajúce stovky miliónov eur budú podľa neho veľkým problémom pre slovenské poľnohospodárstvo aj štátny rozpočet.
Situáciu okolo platobnej agentúry kritizovala aj opozičná SaS. „PPA je v ohrození. Minister dostal 14. apríla list z Európskej komisie, ktorý hovorí o potrebe dočasnej skúšobnej prevádzky agentúry. To je mimoriadne vážna vec. Sú tam zistenia a opatrenia, ktoré treba okamžite riešiť, inak prídeme o peniaze,“ podčiarkol poslanec strany Alojz Hlina.
Podľa neho je za tým snaha udržať starý systém. „Celé to vzniklo preto, že minister Takáč prišiel na ministerstvo zabezpečiť kontinuitu. Kontinuitu systému, ktorý fungoval ako dojná krava. Lenže ak kravu dojíš až do krvi, tak ju zničíš. A presne to sa deje s PPA,“ vyhlásil s tým, že dôsledky pocítia najmä farmári.
„Takáč nikdy nemal byť ministrom. Pôdohospodárstvo je príliš dôležité na takéto experimenty. Mlieko nevzniká v supermarkete, vzniká na poli. A my máme zodpovednosť chrániť pôdu, lesy aj ľudí pred týmto systémom,“ dodal Hlina.
Odporúčanie na pozastavenie akreditácie PPA je dôsledkom dlhodobého zlyhávania ministra Takáča, myslí si opozičná poslankyňa Veronika Remišová (Hnutie Slovensko - Za ľudí). „Európska komisia dnes jasne hovorí, že Slovensko nevie garantovať, že peniaze pre farmárov sú vyplácané transparentne a podľa pravidiel. To je zjavné zlyhanie ministra, ktorého sme už dávno iniciovali odvolať,“ zdôraznila.
