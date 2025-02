Opozícia kritizuje zrušenie výzvy na nákup poľnohospodárskej techniky

Bratislava 6. februára (TASR) - Opozícia kritizuje ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča (Smer-SD) za zrušenie výzvy z programu rozvoja vidieka na podporu poľnohospodárov vo výške 50 miliónov eur. Peniaze z tejto výzvy podľa nej prepadnú, pričom o podporu príde 722 farmárov, ktorí si podali žiadosť. Vo štvrtok o tom informovali na tlačovom brífingu opoziční poslanci Veronika Remišová a Rastislav Krátky z klubu hnutia Slovensko, Za ľudí a KÚ.



"Minister Takáč oznámil, že výzvu ruší a uviedol také absurdné dôvody. Povedal, že ju ruší kvôli opozícii, pretože vraj opozícia upozorňovala na podozrenia z korupcie a namiesto toho, aby minister Takáč výzvu opravil, tak podal trestné oznámenie, ale nie na seba a na svoj vlastný rezort, ale podal trestné oznámenie za ohováranie na opozíciu," uviedla Remišová s tým, že do eurofondovej výzvy sa zapojili farmári, ktorí si prešli pri žiadosti množstvom byrokracie, no nakoniec z toho nič nemajú.



Takáč podľa nej nezrušil výzvu pre opozíciu, ale preto, lebo Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) je v rozklade, keďže sa tam už vystriedalo niekoľko riaditeľov a minister by nezvládol vyhodnotiť 722 žiadostí v stanovenom termíne. Opozícia kritizovala výzvu, pretože diskriminuje malých farmárov, ktorí nepotrebujú nákup všetkej poľnohospodárskej techniky ako napríklad veľkého kombajnu a vyzvala ministra, aby túto položku opravil. Namiesto navýšenia objemu peňazí z 50 na 200 miliónov eur, ktoré by pokryli všetky potreby farmárov, výzvu zrušil.



Program rozvoja vidieka podľa nej nemá vyčerpané peniaze a hrozí, že práve financie z tejto výzvy prepadnú. "Práve kvôli jeho neschopnosti a v takomto stave, keď v podstate má peniaze, ktoré dostal na zlatom podnose, stačí ich len farmárom doručiť, tak on si dovolí túto výzvu zrušiť," uzavrela Remišová.



Krátky dodal, že minister zrušil výzvu aj z dôvodu podozrenia z korupčných praktík, ktoré sa v nej môžu nachádzať. Skutočným dôvodom podľa neho je, že rezort pôdohospodárstva a rozvoja vidieka spolu s PPA už v súčasnosti nestíhajú vyplácať peniaze za iné žiadosti, a preto by nestihli vyplatiť ani financie z tejto výzvy v stanovenom termíne. Opoziční poslanci zdôraznili, že ak je Takáč neschopný vyhlasovať výzvy a stíhať vyplácanie v dohodnutých termínoch, tak by mal byť odvolaný zo svojej funkcie.



Rezort pôdohospodárstva ruší tzv. katalógovú výzvu číslo 74 vypísanú koncom minulého roka. Oznámil to po stredajšom (5. 2.) rokovaní vlády Takáč. Do výzvy sa podľa neho prihlásilo 722 žiadateľov, ktorí mali požiadavky za 235 miliónov eur, pričom celková alokácia výzvy bola len 50 miliónov eur. Dôvod zrušenia agrominister výslovne neuviedol, pre ohováranie z korupcie sa chystal podať trestné oznámenie.