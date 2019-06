Opozícia má výhrady k navrhovanému zvyšovaniu rodičovského príspevku

Opozičná poslankyňa Anna Verešová (OĽaNO) je za zvýšenie rodičovského príspevku, ale malo by sa ku všetkým matkám pristupovať spravodlivo.

Bratislava 25. júna (TASR) – Opozícia má výhrady k podmienkam zvyšovania rodičovského príspevku, ako to navrhujú koaliční poslanci Smeru-SD. Má byť totiž v dvoch úrovniach, vyšší majú mať tie matky, ktoré pred materskou pracovali. Opozícia upozorňuje na prípady žien, ktoré stratia nárok na pomoc v hmotnej núdzi, ak im stúpne príspevok, ale aj na prípady žien, ktoré pracovali pred prvým tehotenstvom a následne majú po sebe viac detí. Koalícia odmieta, že by pre rodiny nerobila koncepčné opatrenia.



Opozičná poslankyňa Anna Verešová (OĽaNO) je za zvýšenie rodičovského príspevku, ale malo by sa ku všetkým matkám pristupovať spravodlivo. "Zvýšenie rodičovského príspevku je v poriadku. Kritizujem, že opatrenie sú prijímané len ad hoc a nedosiahnu taký efekt, ako keby ste sa zamerali na rodiny a prijali novú koncepciu prorodinnej politiky. Záleží mi na tom, aby ste ošetrili ženy, ktoré pracovali a následne porodili jedno, dve, tri deti," upozornila na reťazové tehotenstvá Verešová. Návrh by mal podľa nej myslieť aj na vysokoškoláčky, ktoré sa počas štúdia rozhodnú mať deti.



Jej stranícka kolegyňa Soňa Gaborčáková je presvedčená, že rodičovský príspevok by sa mal zvýšiť plošne, poskytovanie materského by sa malo predĺžiť na 40 týždňov a zaviesť by sa mal súbeh poberania materského a rodičovského príspevku. "Tým pádom by ste zvýhodnili pracujúce ženy. Celkové výdavky na takéto riešenie budú veľmi podobné ako vo vašom návrhu, len sa zvýši podiel výdavkov Sociálnej poisťovne. To až taký problém nie je," tvrdí Gaborčáková. Upozornila však na to, že matky s vyšším rodičovským príspevkom nebudú mať nárok na pomoc v hmotnej núdzi. "Ak im zvýšite rodičovský príspevok, tak nevznikne týmto ženám nárok na príspevok v hmotnej núdzi. Ak sa prepočítava týmto ľuďom nárok na hmotnú núdzu, zarátavajú sa do toho aj materské, aj rodičovský príspevok. Ak im ho zvýšite, odpočíta sa suma a nevznikne im nárok na hmotnú núdzu," tvrdí Gaborčáková s tým, že plošné zvýšenie by bolo lepším riešením.



Poslanec Smeru-SD Jozef Burian je presvedčený, že novela je nastavená dobre. "Tým, že budeme zvyšovať príspevok pre tých ľudí, ktorí nepracovali pred nástupom materskú a nebudú ani po nej pracovať, tak budeme povzbudzovať len nezodpovedné rodičovstvo," podotkol Burian.



Jeho stranícky kolega Juraj Blanár je presvedčený, že strana prijíma koncepčné riešenia pre rodiny. "Oceňujem, že podporíte tento zákon. Reťazenie materskej je téma od začiatku, ktorej sme sa venovali. Máme záujem nájsť nejaké riešenie, avšak je potrebné nájsť finančné krytie. Študentky sú rovnako téma. Bol by som veľmi rád, aby sme našli dobré riešenie, aby sme ich motivovali ísť do práce aj pokiaľ sa rozhodnú ísť na materskú," podotkol Blanár.



Poslanec Erik Tomáš (Smer-SD) tiež uviedol, že vláda robí prorodinné opatrenia dlhodobo. "Vy voláte po prorodinných opatreniach, my ich robíme dlhodobo. Množstvo opatrení, ktoré sme už urobili pre ľudí od zavedenia príspevku pri narodení dieťaťa, zvýšenie materskej dávky, teraz zvyšovanie rodičovského príspevku," podotkol Tomáš. Upozornil na štúdiu Iness, podľa ktorej z verejného rozpočtu na rodinnú politiku ide 2,4 miliardy eur. "Klasická rodina s dvoma deťmi dostane len za prvých päť rokov 50.000 eur. Keď zvýšime rodičovský príspevok, bude to 10-percentné zvýšenie. Pre nás je to vizitka, že prorodinnú politiku robíme," vyhlásil Tomáš.



Nezaradený poslanec Jozef Mihál súhlasí s tým, že rodičovské príspevky treba zvýšiť, ale rozumne. "Nepovažujem za správne dvojstupňové zvýšenie v závislosti od toho, či rodič predtým poberal materskú," upozornil Mihál. Podľa neho by sa mali zvýhodniť tí rodičia, ktorí majú dve malé deti do troch rokov. "Pridať je potrebné aj rodinám s dieťaťom s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom aj osamelým matkám. Ak ste chceli zvýhodniť pracujúcich rodičov, dalo sa to urobiť tým, že by sa predĺžila materská aspoň o štyri týždne," uviedol Mihál. Návrh podľa neho nepoteší začínajú živnostníčky, študentky, ale aj rodiny v hmotnej núdzi.