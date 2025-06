Opozícia: Migaľ neurobil pre regióny za 100 dní vo svojej funkcii nič

Bratislava 26. júna (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Samuel Migaľ (nezávislý) neurobil pre regióny za 100 dní vo svojej funkcii nič. Práve naopak, zmrazil im eurofondy vo výške 200 miliónov eur na rozvojové projekty. Z tohto dôvodu prídu o možnosť investovať financie do nových ciest, výstavby základných škôl aj domovov sociálnych služieb, obnovy autobusových zastávok či realizácie cyklotrás. Vo štvrtok to uviedli opoziční poslanci z Progresívneho Slovenska (PS) a opozičná poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (Slovensko, Za ľudí, KÚ).



„Ani vo sne by mi nenapadlo, že budem v Bruseli bojovať za to, aby vláda nebrala eurofondy regiónom, a nič na tom bohužiaľ nezmenilo ani prvých 100 dní vlády, v ktorej je ministrom Migaľ,“ povedala europoslankyňa Ľubica Karvašová (PS) s tým, že na pôde Európskeho parlamentu iniciovala pozmeňovací návrh, ktorý má byť akousi „poistkou“, aby vláda nevzala regiónom peniaze bez riadnej diskusie so samosprávami. O návrhu sa v stredu (25. 6.) hlasovalo aj na Výbore pre verejnú správu a regionálny rozvoj, pričom prešiel veľkou väčšinou. Zdôraznila, že v lete budú o tejto téme prebiehať rokovania s Európskou komisiou.



Zmrazené eurofondy podľa nej chce vláda využiť na zjednodušené čerpanie nových priorít, ktoré navrhla Európska komisia. Ku kritike sa pridala aj Remišová, podľa ktorej sa Migaľ mal snažiť napraviť škody po bývalom ministrovi investícií Richardovi Rašim (Hlas-SD) a nie ich ešte viac prehĺbiť. Najviac na to podľa nej doplatia ľudia tým, že sa zastaví modernizácia škôl, ciest a nemocníc.



Preto ho vyzvala, aby odblokoval zmrazené eurofondy pre samosprávy a zároveň predstavil konkrétne riešenia na zrýchlenie ich čerpania. Rovnako by mal nastaviť aj ďalšie obdobie využívania eurofondov po roku 2027, tak aby čo najviac prostriedkov smerovalo do regiónov a tie o nich rozhodovali samy. Remišová zhodnotila, že Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR si neplní svoje úlohy, keďže zodpovednosť presúva na regióny, no samosprávy čakajú už mesiace na schvaľovanie zmlúv zo strany rezortu.



„Z Programu Slovensko bolo k 31. máju 2025 reálne vyčerpaných len 8,26 %, čo je hlboko pod potrebným tempom. Slovensku hrozí, že do konca roka 2025 prepadne minimálne 540 miliónov eur,“ dodala.