Opozícia: Migaľ sa chváli zdedenými projektami, nič vlastné nevytvoril

Bratislava 30. júna (TASR) - Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ (nezávislý) sa chváli projektami, ktoré zdedil po bývalej vláde, pričom doteraz nič vlastné nevytvoril. Týka sa to napríklad financovania superpočítača či projektu Digitálny senior. Na kontrolný deň premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR tak reagovali opozičná poslankyňa Národnej rady SR Jana Hanuliaková (PS) a poslanci Igor Matovič a Veronika Remišová (obaja Slovensko, Za ľudí, KÚ).



„Chváli sa len tým, čo zdedil, a jeho predchodca Richard Raši (Hlas-SD) navyše zrušil kvalitné a funkčné projekty ako Slovensko v mobile. Na digitalizáciu a kybernetickú bezpečnosť obaja dokopy vyčerpali presne nula eur,“ uviedla Remišová.



Ďalej kritizovala súčasnú vládu za to, že sa jej na MIRRI podarilo za dva roky vyčerpať osem percent z európskych fondov. Zdôraznila, že počas jej pôsobenia v minulej vláde sa podarilo vyčerpať za tri roky 71 % eurofondov, čo predstavovalo sumu 10,5 miliardy eur. Migaľ podľa nej nehovoril pravdu ani o záchrane 700 miliónov eur, pričom už tento rok musí rezort vyčerpať 1,5 miliardy eur a budúci rok stanovený míľnik predstavuje 3,5 miliardy eur. Pri aktuálnom chaose na ministerstve a v eurofondoch to nie je podľa Remišovej reálne dosiahnuť. Na tom sa zhodla aj Hanuliaková, pričom zhodnotila, že práve Ficove vlády sú zodpovedné za dlhodobé meškania a chaos v čerpaní eurofondov.



Ku kontrolnému dňu Fica na MIRRI sa vyjadrila aj mimoparlamentná strana Demokrati, pričom zhodnotila, že vláda neadresovala kľúčové výzvy, ktoré sľubovala, a to napríklad reformu eurofondov tak, aby viac finančných prostriedkov smerovalo priamo do regiónov. Rovnako chýba aj revízia Operačného programu Slovensko.



„Regionálne rozdiely sú obrovské a vláda neurobila nič zásadné, aby sa to zmenilo. Čerpanie eurofondov je pomalé. Nie však pre neschopnosť samospráv, ako tvrdí vláda, ale pre chaos na centrálnej úrovni. Problémom je pomalé podpisovanie zmlúv a meškajúce kontroly verejného obstarávania zo strany Úradu pre verejné obstarávanie. Odniesli si to samosprávy, ktorým vláda zadržala 200 miliónov eur určených pre projekty v regiónoch. To považujeme za škodlivé centralistické rozhodnutie,“ dodal generálny sekretár Demokratov Peter Markovič.