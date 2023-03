Opozícia: Na SPF vládne nátlak, vyhrážky, šikana, bossing a korupcia

Bratislava 8. marca (TASR) - Na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF) vládne nátlak, vyhrážky, šikana, bossing a korupcia. Uviedli to v stredu predstavitelia opozičných strán Smer-SD a Hlas-SD. Obe strany chcú v tejto veci podať podnet na Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR.



Podľa slov predsedu Smeru-SD Roberta Fica na pozemkovom fonde vládne politická korupcia, zamestnávajú sa desiatky rôznych ľudí, ktorí sú napojení na stranu OĽANO a dostávajú na dohodu podstatne väčšie odmeny ako ľudia v pracovnom pomere.



"Na fonde vládnu rôzne metódy práce, ktoré nemajú nič spoločné s kultúrou na pracovisku. Môžeme ďalej hovoriť o rôznych výnimkách, ktoré fond poskytuje krížom-krážom na komerčné účely. Máme právo povedať, že toto je dom hrôzy. Sú tu sústredené všetky nekalé praktiky," priblížil na brífingu pred sídlom SPF Fico.



Z SPF odišli podľa podpredsedu Smeru-SD Richarda Takáča viacerí zamestnanci fondu, ktorí boli šikanovaní. "SPF opustilo množstvo odborníkov. Táto inštitúcia bez odborníkov nebude fungovať a momentálne už, bohužiaľ, nefunguje. Generálny riaditeľ SPF Ján Marosz je totálny amatér, ktorý používa metódy vyhrážania, bossingu, šikany na jednotlivých zamestnancov, ktorých tlačí do rôznych nekalých praktík," priblížil Takáč.



Marosz podľa neho okrem iného zastavil vydávanie územných konaní, ktoré SPF v minulosti bežne vydával. "Vydáva však výnimky, najmä developerom a spoločnostiam. On sa správa korupčne. Bežní občania a obce sa však nevedia dostať k súhlasným stanoviskám fondu," informoval.



V minulosti na dohodu pracovalo pre fond podľa Takáča niekoľko ľudí ročne. "V súčasnosti pre SPF pracuje viac ako 100 dohodárov, najmä nominanti a rôzne spriaznené duše strany OĽANO," doplnil podpredseda Smeru-SD. Strana bude podľa jeho slov pokračovať na fonde v poslaneckom prieskume, podá podnet na NKÚ a pripraví aj trestné oznámenie.



Medializované informácie podľa stanoviska mimoparlamentnej strany Hlas-SD ukazujú, že nominant OĽANO, katechét bez akýchkoľvek skúseností Ján Marosz z SPF vysáva peniaze pre ľudí z OĽANO a šikanuje vlastných zamestnancov.



"Od poľnohospodárov i samospráv zároveň dostávame informácie, že SPF absolútne nefunguje, zmluvy sa nehýbu a zo strany SPF dokonca dochádza k možnému protizákonnému konaniu. Ďalšie pôsobenie Jána Marosza vo funkcii generálneho riaditeľa SPF znamená vážne problémy pri čerpaní eurofondov samosprávami z dôvodu nemožnosti realizovať investície na pozemkoch a odlev peňazí daňových poplatníkov do mešcov ľudí blízkych OĽANO," povedal poslanec Národnej rady SR a člen predsedníctva Hlas–SD Róbert Puci.



"SPF spravuje každý štvrtý hektár ornej pôdy na Slovensku, celkovo 700.000 hektárov, čo predstavuje majetok štátu v hodnote miliárd eur. Je neakceptovateľné, aby členovia vlády zo strán, ktoré sa všade oháňajú bojom proti korupcii, zatvárali pred konaním generálneho riaditeľa Jána Marosza oči. Vyzývame preto (dočasne povereného premiéra) Eduarda Hegera, aby bezodkladne súčasného šéfa SPF odvolal a zamedzil tak ďalšiemu rozkrádaniu štátneho majetku. Hlas-SD zároveň podá podnet na NKÚ, aby konanie generálneho riaditeľa SPF vo veci nehospodárneho nakladania s majetkom štátu preveril," dodal Puci.