Opozícia namieta ukončenie diskusie o rozpočte

Bratislava 21. decembra (TASR) - Opozičné PS, KDH a SaS kritizujú vládnu koalíciu za ukončenie diskusie o štátnom rozpočte bez toho, aby mohli v Národnej rade (NR) SR vystúpiť všetci prihlásení rečníci. SaS avizuje aj podanie ústavnej sťažnosti i to, že na hlasovaní o rozpočte sa nezúčastní. Opozícia postup navrhnutým predsedom parlamentu Petrom Pellegrinim (Hlas-SD) a schválený plénom vníma ako porušovanie demokratických princípov a práva poslancov vyjadriť sa.



"Z predsedu parlamentu sa stal cenzor. Odsudzujeme jeho rozhodnutie a rozhodnutie väčšiny ukončiť diskusiu o rozpočte," vyhlásil líder PS Michal Šimečka. Podľa vlastných slov rozumie frustrácii koalície z toho, že sa podarilo opozícii posunúť rokovanie o rušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP). Koalícia tak mala viacero možností predísť obštrukciám.



"To, čo sa dnes stalo, že vládna koalícia jedným nezmyselným návrhom zapchala ústa opozícii, je niečo nepochopiteľné," vyhlásil predseda KDH Milan Majerský. Deklaroval že poslanci z jeho hnutia boli pripravení konštruktívne diskutovať o jednotlivých kapitolách rozpočtu. Naťahovanie diskusie a obštrukcia podľa neho nedáva koalícii právo na takýto krok. "Keď to urobili pri tomto zákone, čo sa bude diať pri ďalších, ktoré nás budú čakať v novom roku," pýta sa Majerský.



Predseda poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling pripomenul, že Pellegriniho rozhodnutie ukázalo, ako si predstavuje riadenie NR SR. Označil to za brutálny zásah do práv poslanca a za neprijateľný krok. "Chceli sme vystupovať odborne, predniesť názory na štátny rozpočet," skonštatoval. SaS preto avizuje ústavnú sťažnosť, aby sa ochránili práva poslancov.



Majerský aj Šimečka pripomenuli, že už začiatkom týždňa navrhovali prerušiť diskusiu k iným zákonom a prejsť na rozpočet. Rovnako podľa ich slov už dávnejšie žiadali stiahnutie novely trestného zákona. Z chaosu pri rokovaní vinia koalíciu. Spolu s SaS deklarovali, že mali záujem vecne, odborne a konštruktívne diskutovať o rozpočte.