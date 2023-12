Opozícia: Návrh rozpočtu zhoršuje verejné financie

Bratislava 20. decembra (TASR) - Predkladaný štátny rozpočet má zásadné riziká, vláda ním konsolidáciu len predstiera a zadlžuje. Uviedol to v stredu na šiestej schôdzi Národnej rady (NR) SR poslanec Štefan Kišš (PS). Poslanec Marián Viskupič (SaS) dodal, hlavnou krízou Slovenska je zlý stav verejných financií, ktorý predložený rozpočet ešte zhoršuje.



"Vláda nám neponúka víziu, vyššie dôchodky, vyššie platy, len zapláta diery, prerozdeľuje peniaze z jedného vrecka do druhého a negeneruje ekonomický rast. Sporiteľov v druhom pilieri oberá o 1,8 milióna eur, ekonomickú aktivitu dusí zvyšovaním odvodov a neplní svoj sľub stabilizovať dlh," vyhlásil Kišš.



Upozornil aj na to, že rozpočet nie je v súlade s európskym výdavkovým pravidlom. Pokiaľ vláda neurobí opravný krok, bude sa podľa neho musieť zodpovedať voči európskym partnerom. "Ak parlament schváli rozpočet, ktorý nebude v súlade s výdavkovými limitmi, zastavia sa platby z Bruselu. Najbližšie očakávame tretiu platbu za 815 miliónov eur a štvrtú platbu za 924 miliónov eur," dodal Kišš.



Ako uviedol, ekonomickému rastu vláda nepomáha ani štruktúrou výdavkov. Síce v dôchodkoch a sociálnych výdavkoch dosahuje štandardy najvyspelejších krajín, ale v školstve, bývaní, zdravotníctve a ďalších výdavkoch, ktoré sú garanciou budúceho ekonomického rastu, to tak podľa Kišša nie je.



"Predložený rozpočet je plný škodlivých politických rozhodnutí. Je to rozpočet premárnených príležitostí, ďalšieho zadlžovania a aj ignorancie vlády k základným pravidlám," uviedol Viskupič.



Rozpočet bude podľa Viskupiča o pár mesiacov čeliť zásadnému výpadku príjmov, o to viac aj problémom s rastúcimi výdavkami. Dodal, že vládou sľubovaný rozsah sociálneho štátu nebude možné naplniť, a ak áno, tak len za cenu extrémneho zadlžovania, výrazne rastúcich úrokov a nákladov na obsluhu dlhu.



"Jednou z našich zásadných výhrad je, že vláda si v rozpočte 2024 predsavzala, že zvýšením daní, poplatkov a odvodov získa od občanov 1,8 miliardy eur ročne. V tomto roku je na daniach plánované vybrať 16,8 miliardy eur. Rozpočet 2024 hovorí o 18,6 miliardy eur," vyhlásil Viskupič.



Predložený návrh rozpočtu podľa neho nijak nezlepšuje udržateľnosť verejných financií ani krátkodobých, ani dlhodobých. "V realite to bude dekonsolidácia," dodal. Vláda by mala podľa neho taktiež zvážiť možnosť rozpočtového provizória aspoň na niekoľko týždňov, aby mala čas rozpočet prepracovať.