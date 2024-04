Opozícia navrhne v Bundestagu zrušenie zákazu spaľovacích motorov

Berlín 25. apríla (TASR) – Poslankyňa nemeckého parlamentu Sahra Wagenknechtová predloží návrh na zrušenie plánovaného zákazu spaľovacích motorov. V Bundestagu existuje jasná väčšina proti zákazu spaľovacích motorov, vyhlásila vo štvrtok (24. 4.) opozičná politička. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Opozícia z konzervatívneho bloku CDU/CSU, ako aj vládna Slobodná demokratická strany (FDP) dostanú možnosť podporiť svoje slová činmi, povedala Wagenknechtová. Šéfka nedávno vzniknutej ľavicovej strany Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW) tým odkázala na vyjadrenia predsedu bavorskej CSU Markusa Södera, ktorý minulý týždeň označil plánovaný koniec spaľovacích motorov v Európskej Únii (EÚ) za nesprávne rozhodnutie.



Nemecké automobilky sú svetovou špičkou v konštrukcii spaľovacích motorov a bolo by absurdné, aby sa tejto technológie zbavili a odovzdali ju iným krajinám, povedal Söder. V rovnakom zmysle sa opakovane vyjadril aj nemecký minister dopravy Wolfgang Wissing z liberálnej FDP.



"Bundestag by mal vyzvať spolkovú vládu, aby na európskej úrovni viedla kampaň za zrušenie zákazu EÚ. Zákaz spaľovacích motorov je najväčšou chybou priemyselnej politiky Nemecka za posledné desaťročia," povedala Wagenknechtová. "Bolo by neospravedlniteľné zničiť toto odvetvie," zdôraznila



Na zákaze nových áut s naftovými a benzínovými motormi sa dohodli členské štáty Únie minulý rok. Na základe tohto rozhodnutia by bolo aj po roku 2035 stále možné registrovať spaľovacie motory, ak budú uhlíkovo neutrálne, teda poháňané syntetickými palivami, tzv. e-palivami. EÚ sa dohodla, že v roku 2026 tieto plány prehodnotí.



V aktuálnom prieskume verejnej mienky, ktorý na objednávku nedeľníka Bild am Sonntag v Nemecku tento mesiac zrealizovala agentúra Insa, zákaz spaľovacích motorov pre novoregistrované vozidlá v EÚ odmietlo 61 % respondentov.