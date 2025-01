Opozícia navrhuje opatrenia na pomoc pre jednorodičovské domácnosti

Bratislava 23. januára (TASR) - V zákone by mohla byť definovaná jednorodičovská domácnosť a zavedené konkrétne opatrenia na pomoc jednej z najohrozenejších skupín Slovákov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o pomoci jednorodičovským domácnostiam opozičných poslankýň Národnej rady (NR) SR Veroniky Šrobovej, Lucie Plavákovej a Simony Petrík (všetky z PS).



"Na Slovensku žije viac ako 190.000 takýchto domácností s 310.000 deťmi, pričom až 85 % vedú ženy. Takmer polovica, teda 46 % jednorodičovských domácností, žije na hranici chudoby a ich priemerný príjem 1100 až 1200 eur mesačne zaostáva za bežnými rodinami," uviedli predkladateľky v dôvodovej správe.



Štát podľa nich dlhodobo ignoruje jednorodičov, ktorí nemajú dostatočnú ochranu ani podporu. V súčasnosti sú pre nich vymedzené opatrenia, ako napríklad dlhšia materská dovolenka, extra voľno či vyššia hranica príjmu pre sociálne nájomné bývanie, ktoré sú podľa opozičných poslankýň nedostatočné.



Z tohto dôvodu navrhujú zvýšiť príplatok pre prvákov na školské potreby z doterajších 110 eur na 150 eur a predlžiť nárok na hradené pracovné voľno pri sprevádzaní dieťaťa k lekárovi zo sedem na desať dní za rok. Pri zdravotne znevýhodnenom dieťati by to mohlo byť 14 dní. Okrem toho by sa mal navýšiť aj počet dní pri ošetrovaní člena rodiny (OČR), a to na 21 dní.



"Tieto legislatívne kroky sledujú základný cieľ, a to posilniť finančnú, pracovnú a sociálnu istotu jednorodičovských rodín, aby predišli prehlbovaniu chudoby," dodali predkladateľky.