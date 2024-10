Opozícia navrhuje pre turistické trasy vytvoriť samostatný zákon

Bratislava 21. októbra (TASR) - Turistické trasy a značenia navrhuje opozičné KDH zastrešiť samostatným zákonom. Jednotný právny rámec pre túto problematiku totiž aktuálne neexistuje. Súčasťou zákona by mal byť aj jednotný turistický register. Vyplýva to z návrhu zákona o turistických trasách, ktorý predložili poslanci Ján Horecký a Igor Janckulík (obaja KDH) na rokovanie parlamentu.



"Cieľom návrhu zákona je predovšetkým vytvoriť doposiaľ neexistujúci jednotný právny rámec pre problematiku turistických trás a turistického značenia, zaviesť jednotný turistický register a upraviť proces zápisu údajov do tohto registra, zákonom upraviť problematiku turistického značenia a za účelom ochrany turistických trás a turistického značenia upraviť priestupky a iné správne delikty na tomto úseku," vysvetlili v dôvodovej správe predkladatelia návrhu.



Pripomenuli, že turistické značené trasy sú "unikátnym pokladom a významným kultúrnym dedičstvom Slovenska". Turistika je podľa nich najmasovejšia rekreačno-športová aktivita na Slovensku, ktorá prispieva k zdraviu občanov, ale aj k rozvoju cestovného ruchu.



V súčasnosti je na Slovensku približne 30.000 kilometrov značkovaných turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás. O udržiavanie turistických trás sa starajú značkárske a turistické kluby či samosprávy. Poslanci KDH však upozornili na chýbajúcu právnu ochranu a jasné pravidlá zo strany štátu.



"Doteraz platná a účinná právna úprava na danom úseku chýbala a problematika turistických trás bola upravená nedostatočne, len parciálne v osobitných právnych predpisoch. Návrh zákona o turistických trasách upravuje turistické značkované trasy, proces a zodpovedné osoby na značkovanie turistických trás ako aj ich práva a povinnosti, ktoré vyplývajú zo znenia samotného zákona," vysvetlili predkladatelia. Právna úprava by zároveň mala upraviť aj práva a povinnosti ľudí na turistických trasách a tiež určiť sankcie za prípadné priestupky.



Podobný návrh zákona, ktorý mal zastrešiť problematiku turistických trás, bol v parlamente už vlani, nezískal však dostatočnú podporu.