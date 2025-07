Opozícia: Neúčasťou na výbore koalícia ukázala, ako si váži regióny

Bratislava 1. júla (TASR) - Mimoriadny parlamentný výbor k zmrazeniu 200 miliónov eur pre samosprávy sa v utorok otvoriť nepodarilo. Opozícia kritizovala najmä neprítomnosť koaličných poslancov. Podľa opozičného Progresívneho Slovenska (PS) ide o jasný signál, ako si koalícia váži samosprávy a ich problémy. Podľa strany SaS koalícia neprítomnosťou na výbore obhajuje „ožobračovanie samospráv“.



„Minister Samuel Migaľ (nezávislý) rozhodol, že on sám bude prehodnocovať priority regiónov bez konzultácie so samosprávami, bez rešpektu k ich potrebám. Obciam, ktoré mali pripravené projekty na škôlky, školy či čistiarne, jednoducho peniaze zobral. Vláda, ktorá tvrdí, že podporuje regióny, ich v skutočnosti likviduje,“ uviedol poslanec za SaS Vladimír Ledecký.



Dodal, že donedávna sa hovorilo o dočasnom zmrazení, dnes už podľa Ledeckého návrat peňazí podmieňujú nejasnými kritériami. „Je vysoko pravdepodobné, že sa samosprávy k týmto financiám vôbec nedostanú,“ doplnil.



Podľa PS Slovensko zaostáva za okolitými krajinami v čerpaní eurofondov. Problém však podľa hnutia nie je na strane samospráv, ktoré projekty pripravujú a posielajú, ale na strane vlády, ktorá eurofondy riadi pomaly a chaoticky.



„Minister na výbore síce diskutoval, ale neupokojil nikoho. Stále nevieme, kto bude prerozdeľovať 1,3 miliardy eur vrátane 200 miliónov zmrazených samosprávam,“ uviedol podpredseda PS Michal Truban.



Členka Výboru Národnej rady (NR) SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj Jana Hanuliaková (PS) nie je presvedčená, že rozhodnutie zmraziť investičné peniaze samosprávam bolo nevyhnutné. „Samosprávy už majú rozbehnuté projekty, vysporiadané pozemky, povolenia, prebiehajú verejné obstarávania. Namiesto toho, aby im ministerstvo pomáhalo, hádže im polená pod nohy,“ uviedla.



Hnutie PS ministra investícií vyzvalo, aby ponechal peniaze samosprávam a rokoval s nimi. „Nikomu v Európskej únii ani len nenapadlo, že by si ktorákoľvek vláda dovolila urobiť takýto zásah do regionálneho rozvoja bez konzultácie a chcela presunúť peniaze na obranu alebo dokonca energopomoc,“ dodala Hanuliaková.



Vládny kabinet sa 18. júna uzniesol na dočasnom zablokovaní 100-percentnej flexibility pre ministerstvá pri čerpaní eurofondov. Pri samosprávach ide o 50-percentné zablokovanie. Dôvodom opatrenia bola podľa ministerstva investícií nízka miera čerpania eurofondov. Premiér Robert Fico (Smer-SD) aj minister investícií Samuel Migaľ deklarovali, že vláda regiónom nezoberie ani cent a dočasne zmrazené peniaze sa im vrátia. Podľa Fica sa peniaze dostanú naspäť do miest a obcí a nebudú použité na iné účely.