Fico: Opozícia nevie, kde by získala 2,7 miliardy eur na konsolidáciu

Bratislava 24. septembra (TASR) - Opozícia a predstavitelia vlády SR sa zhodli len na tom, že konsolidácia je nevyhnutná. Majú však rozdielny pohľad na spôsob, akým sa má šetriť. Opozícia pritom nevie, kde by získala potrebných 2,7 miliardy eur. Vyhlásil to v utorok premiér Robert Fico (Smer-SD) po stretnutí s predstaviteľmi opozície na tlačovej konferencii.



"To, že páni prišli, potvrdzuje, že si uvedomujú nevyhnutnosť konsolidácie. Dali jasne najavo, dokonca to povedal pán Šimečka, že vie, v akom stave sme našli verejné financie v roku 2023. To, čo dnes robíme, je domáca úloha, ktorú nám zanechala predchádzajúca vláda," uviedol predseda vlády SR, pričom spomenul aj pochyby opozície o sume 2,7 miliardy eur. Vláda podľa neho vie presne zdokumentovať, na čo všetko majú byť tieto financie použité.



"Druhý záver, ktorý vyplýva z tohto stretnutia je, že je rozdielny pohľad, ako dať dohromady týchto 2,7 miliardy eur. V poriadku. Ak chcú páni v opozícii zmraziť platy poslancov a členov vlády, sme pripravení. Môžeme to urobiť," dodal Fico s tým, že to však nerieši absolútne nič. Do štátneho rozpočtu by to podľa neho prinieslo len dva milióny eur.



Kritizoval aj ďalšie opatrenia zo strany opozície, ako napríklad zníženie výdavkov ministerstiev o 20 % či znižovanie počtu zamestnancov na úradoch. "Dohromady môžeme na radikálnom znižovaní zamestnancov v tomto štáte ušetriť možno 100 miliónov eur," podotkol premiér.



"Ešte sa stále otvára otázka, že či pokiaľ ide o ubytovanie, nemáme ísť do päťpercentnej DPH, pretože my sme dali päťpercentnú DPH len na gastro, ale ubytovanie sme z tohto vyradili preč. To sú dve drobnosti, ktoré sa dajú vyriešiť cez pozmeňujúce návrhy," objasnil premiér s tým, že nevyhnutná je rozhodne daň z finančných transakcií, pretože prinesie do štátneho rozpočtu 600 miliónov eur.



"Ako oni absolútne nevedia, kde by získali 2,7 miliardy eur. Čiže jediné konkrétne opatrenia, ktoré môžem dnes oznámiť je, že žiadajú zmraziť platy poslancov a členov vlády, s čím ja súhlasím, nemám s tým žiadny problém," uzavrel Fico.