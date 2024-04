Opozícia nie je v postoji k schváleniu 13. dôchodkov jednotná

Bratislava 18. apríla (TASR) - Opozičné strany nie sú v postoji k schváleniu tzv. 13. dôchodkov jednotné. Kým Progresívne Slovensko (PS) sa pýta, kde vláda pre zlý stav verejných financií zoberie na vyplatenie dôchodkov prostriedky, poslanci KDH 13. dôchodky v Národnej rade (NR) SR podporili.



"PS nemohlo podporiť zákon o 13. dôchodkoch, pretože minister práce Erik Tomáš (Hlas-SD) ani minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD) nevysvetlili, odkiaľ chcú na ne vziať peniaze. Len tento rok pritom ide o 830 miliónov eur. V PS chceme, aby seniori a seniorky mali dôstojné peniaze nielen raz za rok, ale každý mesiac. Za svoje odpracované roky si to zaslúžia. Spôsob, ktorý si zvolila táto vláda, však povedie gréckou cestou k bankrotu," uviedla v reakcii podpredsedníčka Výboru NR SR pre sociálne veci Simona Petrík.



"Ak chceme zachrániť verejné financie, musíme konsolidovať ešte minimálne v objeme 1,4 miliardy eur. Vláda doteraz nepredstavila dôveryhodný plán konsolidácie. Akurát znížila percento odvodov do druhého piliera, čo iba oberie budúcich dôchodcov o veľké sumy na dôchodkoch. Toto ani zďaleka nie je dobrá sociálna politika pre všetkých," zdôraznila Petrík.



Poslanci KDH na aktuálnej schôdzi NR SR podľa slov predsedu strany Milana Majerského hlasovali za 13. dôchodky. "Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš poslancom za KDH garantoval, že neotvorí a nezníži druhý pilier," vysvetlil Majerský.



Zásahom do druhého piliera by totiž podľa KDH vláda obrala svojich občanov o ich úspory. "Minister rovnako garantoval poslancom KDH, že zachová inštitút daňového bonusu a nepodporí zdvíhanie daní a odvodov z dôvodu pokrytia 13. dôchodkov. Na základe týchto skutočností poslanci KDH podporili hlasovanie o 13. dôchodkoch, čím si penzisti prilepšia o niekoľko stoviek eur," priblížil predseda KDH.



Z novely zákona o sociálnom poistení, ktorý poslanci NR SR vo štvrtok definitívne schválili, vyplýva, že od tohto roka už nebude 13. dôchodok sociálnou dávkou a stane sa novou dôchodkovou dávkou. Vyplácať ho bude rovnako ako ostatné dôchodky Sociálna poisťovňa. "Suma 13. dôchodku, štátnej sociálnej dávky, sa podľa v súčasnosti platnej právnej úpravy pohybuje v rozpätí od 50 do 300 eur. Napriek výraznému rastu spotrebiteľských cien od roku 2020 sa však tieto sumy nezvýšili, čím sa reálna hodnota tejto štátnej sociálnej dávky znížila," uviedlo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v predkladacej správe.