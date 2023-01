Opozícia plánuje podľa R. Fica mimoriadnu schôdzu k cenám energií

Bratislava 13. januára (TASR) – Opozičné strany by chceli situáciu s vysokými cenami energií riešiť na mimoriadnej schôdzi Národnej rady (NR) SR. Informoval o tom na sociálnej sieti predseda strany Smer-SD Robert Fico, podľa ktorého sa pod návrh na zvolanie schôdze podpísalo 34 opozičných poslancov.



"Práve som v mene 34 opozičných poslancov podpísal návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze NR SR v priebehu siedmich dní. Navrhujeme, keďže odvolaná vláda nevládne a šíri chaos a paniku, aby NR SR prijala súhrn opatrení v boji proti šialeným cenám a pokúsila sa napraviť neporiadok po vláde aj v iných oblastiach," uviedol Fico. NR SR by sa podľa neho mala zaoberať aj návrhom zákona, ktorý by pomohol energeticky náročným firmám, napríklad odstavenému výrobcovi hliníka v Žiari nad Hronom.



Záujem o zvolanie mimoriadnej schôdze NR avizovalo tento týždeň aj mimoparlamentné hnutie Republika.